レアル・オビエドは、スペイン人指揮官ラウール・ゴンサレス・ブランコをトップチームの新監督に任命したと発表した。前監督のフリアン・カジェロは、ラ・リーガ前節でカディスに（2-1）で勝利を収めたにもかかわらず、解任された。

アストゥリアスのクラブは公式声明の中で、ラウールと2028年6月30日までの指揮を執る合意に達したことを認めた。スペイン人指揮官は今季残りと来季にわたる契約で新たな挑戦をスタートさせることになり、この一歩はクラブを所有するパチューカ・グループが彼のプロジェクトに寄せる信頼を反映している。

ラウールの就任は、彼にとってプロチームの監督としては初めての経験となる。彼は指導者としてのキャリアのすべてを、2018年に加入したレアル・マドリードのアカデミー内で過ごし、その間にさまざまな年代のチームの指導を段階的に経験した後、6シーズンにわたってレアル・マドリード・カスティージャの指揮を執った。

レアル・マドリードでの経験の中で、ラウールは2020年にユースチームをUEFAユースリーグ制覇へと導くことに成功し、さらに「バルデベバス」アカデミーで新進気鋭の才能たちと取り組むことで指導経験を積んだ。

レアル・オビエドは声明の中で、新監督の輝かしいサッカー人生を振り返り、白いユニフォームを15年以上にわたってまとった後に名を上げ、レアル・マドリードのレジェンドの一人となったと指摘した。

ラウールは来たる土曜日、「カルロス・タルティエレ」でジローナを迎えるラ・リーガの一戦で、オビエドでの初采配に臨む予定だ。

クラブは現時点で、新監督の正式な就任発表の日程を明らかにしておらず、新たな任務で彼に帯同するコーチングスタッフの名前も発表していない。