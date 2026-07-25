バルセロナは6日土曜日、女子チームの補強に関するサプライズを発表した。2026－2027シーズンに向けた戦力強化として2人目の獲得を明らかにし、ダラス・トリニティから24歳のアメリカ人ゴールキーパー、タイラー・マッキャミーをフリー移籍で獲得したと発表した。

カタルーニャのクラブは公式声明で、昨シーズンに前所属チームで16試合に出場したマッキャミーが、近日中にクラブ本部で新契約の正式な署名式に臨むことを明らかにした。式にはジョアン・ラポルタ会長と女子サッカー担当ダイレクターのシャビエル・プッチが出席する予定だ。

今回の獲得は、クラブがオランダ人ゴールキーパー、レネー・ファン・アステンの獲得を発表してからわずか数日後のことであり、新シーズン開幕を前にゴールキーパーのポジションを補強する包括的な計画の一環である。

このアメリカ人ゴールキーパーは、テセル・フォントの退団によって生じた穴を埋める。フォントはバルセロナとの契約を終え、バダローナの女子チームへ移籍した。これにより、ペレ・ロメウ監督は国内および大陸の大会でゴールを守る3人のゴールキーパー、すなわちカタ・コル、ジェマ・フォント、そして新加入のタイラー・マッキャミーを擁することになる。

移籍市場におけるこうした素早い動きは、女子チームの選手層を厚くし、近年チームが示してきた高い競争力を維持しようとするバルセロナ首脳陣の意欲を反映している。