スペインのバルセロナは、「ラ・マシア」アカデミー出身の才能のひとりである若手ミッドフィールダー、ペドロ・ロドリゲスとの契約を2030年6月30日まで延長すると発表した。これにより、来たる6月に満了予定だった前契約から、カタルーニャのクラブに残留することが確実となった。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によれば、バルセロナが正式に発表する以前から契約延長の合意は成立しており、これはクラブが、中盤での激しい競争にもかかわらず18歳のこの選手を手放さない姿勢を示す動きだという。

ペドロ・ロドリゲスは2019年にバルセロナのアカデミーに加入し、昨季はユース「フベニールA」で開幕を迎えた後、この夏にバルセロナ・アトレティックへ昇格した。2024年、アルベルト・サンチェスが指揮を執っていた時期に、すでにリザーブチームでの出場経験がある。

このミッドフィールダーは、今季バルセロナ・アトレティックが戦った4試合のうち3試合に途中出場し、その後、トゥデラーノとのアウェー戦での勝利で先発出場の機会を得た。次節ログロニェス戦でも引き続きスタメンに名を連ねると見られている。

ペドロは優れた視野とパスの正確さを武器とし、さらにアンカーの位置でプレーすることも、より攻撃的な役割へと前進することもできる。こうした能力が、リザーブチームでの定位置争いにおける彼の可能性を高めている。

この選手は、有望な才能を多数擁するバルセロナ・アトレティックの中盤で激しい競争に直面している。一方で、ペドロ・ビジャルは負傷のため長期離脱中であり、イブリマ・トゥンカラはトレーニングに復帰し、来週にはチームのメンバーに加わることが期待されている。また、オリオル・ゴリンとミルザ・カトヴィッチは、それぞれの母国代表に招集されたため最近は欠場していた。

過去のシーズンには欧州の名門クラブが彼の獲得に関心を寄せていたものの、ペドロは自らの能力を証明し、ラ・マシアが未来に期待を懸ける才能のなかに居場所を確保しようとするなかで、バルセロナでのキャリア継続を選んだ。