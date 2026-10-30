バルセロナは、18歳の若き守護神イケル・ロドリゲスとの契約を3シーズン延長し、2029年夏までとすることを発表した。さらにクラブは2031年までのさらなる2シーズンの延長オプションも保持しており、ゴールキーパーのポジションで最も傑出した有望株の一人の将来を確保することを狙った動きとなった。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、ロドリゲスは金曜日の午後に新契約にサインし、その場にはジャウメ・サンティフェリ、バルセロナの下部組織のサッカーディレクターを務めるジョセップ・ラモン・アレクサンコ、さらに彼の家族と代理人たちが同席した。

ロドリゲスは、スペイン2部リーグの第2グループで戦うバルセロナ・アトレティックの正守護神であり、今季はトップチームでも公式戦に出場した経験がある。膝の負傷によるジョアン・ガルシアの欠場を埋めるため、ハンジ・フリック監督がセビージャ戦で彼を招集したのだ。

この若きゴールキーパーの旧契約は2027年に満了する予定だったが、バルセロナは昨年7月初旬から契約延長に動いていた。複数の欧州クラブから関心を寄せられた選手に対し、クラブは当時、継続での合意は確定したものとみなしていたが、日程の調整や事務手続き、契約条項の一部の修正に関わる理由でサインが遅れていた。

この契約延長により、バルセロナはスペインサッカーで最も有望なゴールキーパーの一人の残留を確保した。ロドリゲスは幼少期にクラブへ加入し、それ以前はサバデイの街にあるカン・ロル・クラブでキャリアをスタートさせた。また、スペイン代表のU-15、U-16、U-17、U-18、U-19の各カテゴリーでプレーした経歴を持つ。

この若きゴールキーパーは、フリックの下で新シーズンの準備期間の一部に参加した後、ジュリアーノ・ベレッティ率いるバルセロナ・アトレティックの主力の一員となった。同チームは現在、スペイン2部リーグ第2グループ「セグンダRFEF」で首位に立っており、最初の8試合でわずか4失点に抑えている。

7月初旬のバルセロナの計画では、ロドリゲスと現在負傷中のエデル・アレルを、トップチームのゴールキーパーであるジョアン・ガルシアとヴォイチェフ・シュチェスニーを補佐する選択肢として起用することになっていた。しかし、移籍市場でのクロアチア人ゴールキーパー、ドミニク・リヴァコヴィッチの獲得が選択肢の序列を変えることになった。