欧州サッカー連盟（UEFA）は日曜日、2026-2027シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ第1ステージの抽選日を正式に発表した。

UEFAは公式サイトを通じて、抽選が来る8月27日木曜日に行われ、欧州で最も重要なこの大会に出場する36チームの組み合わせが決定されると伝えた。

UEFAチャンピオンズリーグのノックアウトステージの試合が始まる中、このリーグステージの最後の出場枠をめぐる争いはまだ続いている。

これらの試合（予選）にホーム・アンド・アウェー方式で参加するクラブは、欧州のエリートへ到達するためにこの最後の関門を突破しなければならず、セカンドレグは8月25日と26日に行われる予定だ。

これらの予選が終了次第、2026-2027シーズンの全出場チームを決定する抽選が8月27日に実施される。

UEFAチャンピオンズリーグの新方式（単一リーグ制）は2024-2025シーズンから始まっており、36チームで構成され、各チームは第1ステージで異なる相手と8試合（ホーム4試合、アウェー4試合）を戦う。上位8チームが直接進出し、9位から24位のチームはベスト16進出組に加わるためにプレーオフ（ホーム・アンド・アウェー）を戦う。

なお、パリ・サンジェルマンは新方式で行われた過去2シーズンでこの大陸王者のタイトルを獲得している。