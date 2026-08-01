近年の投資方針に反する驚きの一手として、チェルシーはブライトンからベテランのイングランド人フォワード、ダニー・ウェルベックを2シーズン契約で正式に獲得したと発表した。これは新監督シャビ・アロンソの要望に応えたものだ。

ロンドンのクラブが土曜日に発表した公式声明の中で正式に明らかにされ、「チェルシーは、プレミアリーグの1クラブであるブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンからダニー・ウェルベックを獲得したことを発表できることを嬉しく思う」と述べられた。これは35歳の選手にとってビッグクラブへの復帰を意味する動きだ。

この移籍は、この夏スタンフォード・ブリッジで指揮官の職に就いたシャビ・アロンソの要望に応えたものである。レアル・マドリードでの期待外れの期間を経て、プレミアリーグ初挑戦となる同スペイン人監督は、イングランドサッカーのプレッシャーに慣れた経験豊富な選手の獲得を強く求めていた。

ウェルベックはプレミアリーグで輝かしい実績を持ち、以前はマンチェスター・ユナイテッドやアーセナルでプレーし、昨シーズンはブライトンで貴重な戦力となり、全大会40試合で14ゴール・2アシストを記録した。

この移籍はチェルシーにとって大きなリスクではなかった。選手のブライトンとの契約は2027年6月まで残り1年しかなく、双方にとって適切な条件での移籍成立を容易にし、2シーズン契約となった。

この動きは、近年若手選手の獲得に依存してきたチェルシーの戦略において顕著な転換を意味する。しかし、シャビ・アロンソに移籍における広範な権限を与えることは、彼がクラブに加入する際の基本条件の一つであった。特に、1億3800万ユーロでのモーガン・ロジャースの獲得という価値ある歓迎の贈り物を得た後ではなおさらだ。

この移籍は、キャリアを通じてイギリス国内のみでプレーしてきたウェルベックにとって、母国でのサッカー人生を続けることを可能にするものであり、経験と能力に年齢の限界はないことを証明しようとする最後の大きな挑戦となる。