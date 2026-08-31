マンチェスター・シティは、パルメイラスのウインガーであるブラジル人アラン・エリアスの獲得を正式に発表した。今夏の移籍市場における同クラブ6人目の補強となり、移籍市場の閉幕を前に、エンツォ・マレスカ監督の陣容を強化する新たな一手となった。

移籍金の当初金額は3200万ポンドで、これに加えてボーナスとしてさらに200万ポンドが支払われる。22歳の同選手はこのイングランドのクラブと5年契約を結んだ。

アランはマンチェスター・シティへの移籍が完了した後、次のように語った。「私にとって信じられない瞬間だ。マンチェスター・シティは、過去15年間で獲得したすべてのタイトルによって、世界の選手にとって最も魅力的なクラブのひとつとなっている」

さらに彼はこう続けた。「今日、彼らの一員になれたことは、私の人生で最も幸せな瞬間だ。私はパルメイラスを愛しているし、これからもずっと愛し続けるだろう。しかし、シティに加わるという決断は簡単なものだった」。そして、自身の目標はレベルを高め、可能な限り最高の自分にたどり着くことだと強調した。

このブラジル人選手はこう続けた。「これまでシティの関係者と交わした会話が、私の野望を実現するのにここ以上の場所はないと確信させてくれた。そして、マンチェスター・シティのファンに約束する。このチャンスを最大限に活かすため、全力を尽くすと」

新たな補強

マンチェスター・シティはアラン・エリアスの獲得だけで満足したわけではないようだ。同クラブは移籍市場閉幕の数時間前に、さらなる補強を求めて動きを続けている。

「ESPN」ネットワークの情報筋によると、マンチェスター・シティはリバプールのフォワードであるオランダ人コーディ・ガクポの獲得について交渉を進めている。リバプールは同選手の価値を約8500万ポンドと見積もっており、選手の退団を承認する前に後釜を確保することにこだわっているという。

また、マンチェスター・シティは移籍市場の閉幕前に、チェルシーのミッドフィールダーであるアルゼンチン人エンツォ・フェルナンデスの獲得に向けて、少なくとも1件のオファーを提示する準備を進めている。同選手は、スタンフォード・ブリッジでチェルシーが4-3で勝利したブライトン戦のチームメンバーから外れていた。