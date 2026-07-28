サウジアラビアのアル・ヒラルは、昨シーズンを通して悩まされ続けてきた右サイドバックのポジションの問題に終止符を打った。アル・タアーウンからムハンマド・マハズリの獲得を正式に発表したのだ。契約は3年間で、2029年夏までとなっており、今後の大会に向けて守備ラインを強化することを狙った動きである。

先週月曜の夜に正式な契約の調印が完了し、マハズリはオーストリアでの"ザイーム"のキャンプに合流し、公式戦の開幕を前に新たなチームメートとともに進行中の準備に参加する予定だ。

この移籍は、昨シーズンにアル・ヒラルが右サイドバックのポジションで直面した深刻な危機に対処するために実現したものだ。ポルトガル人のジョアン・カンセロが重傷を負い、その後国内リーグの登録メンバーから外れてアジアの大会への出場のみに役割が限定された。続いてサウジアラビア人のハマド・アル・ヤミも同様の負傷に見舞われ、これがクラブの経営陣にこのポジションの補強を夏の移籍市場における最優先事項とさせることになった。

24歳のマハズリはマルチな役割をこなせる選手であり、右サイドバックでのプレーに長けているのに加えてセンターバックでプレーする能力も備えているため、監督に多彩な戦術的選択肢をもたらす。

マハズリはアル・イティファクの年代別カテゴリーでサッカーキャリアをスタートさせたが、トップチームで本当のチャンスを得ることはできなかった。そのため、まずはレンタルという形でアル・タアーウンへ移籍し、昨年夏に3年契約で"アル・アミード"と正式に契約を結んだ。

しかし、昨シーズンを通して選手が見せた際立ったパフォーマンスがアル・ヒラルの経営陣の目を引き、同クラブはアル・タアーウンとの交渉に成功して残っている契約期間を買い取った。この移籍は、守備の穴を埋めてサウジアラビア・リーグでその実力を証明した将来有望な国内選手でチームを強化しようとする"ザイーム"の意欲を反映したものだ。