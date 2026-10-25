レアル・マドリードのベルギー代表GKティボ・クルトワが、日曜夜にエスタディ・スポティファイ・カンプ・ノウで行われるバルセロナとのクラシコを欠場することが確定した。重度のインフルエンザに感染したため、クラブが最終的に招集外とする決断を下したもので、スペイン・リーグ第10節のこの注目の一戦で、監督ジョゼ・モウリーニョはウクライナ代表のアンドリー・ルニンをゴールマウスに起用することになる。

スペイン紙『マルカ』によると、この決定はクルトワの出場可能性をめぐる数時間にわたる二転三転と協議を経て下された。朝起きたクルトワは激しい体調不良に見舞われており、その後試合に間に合わせる機会を与える可能性が取り沙汰されたものの、容態の悪化が最終的に状況を決定づけ、クラブは彼をマドリードに残しバルセロナへは帯同させないことを決めた。

同紙によれば、このベルギー代表GKの体調不良は軽い不調の域を超えており、重度のインフルエンザの症状に苦しんでいたため、医療スタッフとテクニカルスタッフは、これほど重要な一戦に彼を起用する危険を避けるとともに、他の選手たちへの感染拡大のリスクをも考慮し、招集外とする判断に至った。

クルトワの欠場は、ルニンに特別な機会を与える。彼はこれまでベルギー代表GKの控えに甘んじており、今季初めてのプレー時間に臨むことになる。このウクライナ代表GKは、今季最も難しい試合の一つで強いパフォーマンスを見せ、レアル・マドリードの最も重要な選手の一人の不在を埋めることを求められる。

モウリーニョはこのウクライナ代表GKへの信頼をかねてから表明していたものの、世界最高のGKの一人と評するクルトワがいる状況では、彼に出場機会を与えるのが難しいことを認めていた。

このポルトガル人監督はルニンについて以前こう語っていた。「彼はプレーするに値する。冗談ではなく本気だ。彼は毎日懸命に取り組み、世界最高のGKと競い合い、すべてのトレーニングでポジティブな姿勢を示している」。そして、2人のGKを同時に起用するのが難しいからといって、実力主義の原則を無視するわけではないと付け加えた。

クルトワの欠場は、レアル・マドリードにとって戦力面でも精神面でも痛手だ。とりわけ直近の試合では高い水準のパフォーマンスを見せ、そのセーブでチームの望みをつないできたからだ。さらに、ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールに加え、ラウール・アセンシオ、フェルラン・メンディ、ロドリゴも欠くなか、タスクの難しさは倍増している。