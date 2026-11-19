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インテルは、新たな社会貢献プロジェクト「インテル財団」の発足を発表した。

これに伴い、インテル・キャンパスとの長年の協力関係も継続する。この活動は、マッシモ・モラッティ氏（写真）が会長を務めていた1997年から続いている。

公式声明：FCインテルナツィオナーレ・ミラノは、数カ月にわたる戦略的な計画を経て、今後数週間でインテル財団が本格的に活動を開始することを喜ばしく発表します。

このプロジェクトは、社会的責任、持続可能性、地域社会への支援をめぐり、インテルが長年続けてきた取り組みの自然な発展形です。クラブが1世紀以上の歴史の中で築いてきた人的、文化的、価値的な財産を守り、広め、社会全体が活用できるようにすることを目的としています。

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財団は、人々に刺激を与え、参加を促し、行動を起こす力を、人々や地域社会のための具体的な機会へと変えることを目指します。特に若い世代に目を向けながら、個人の成長や社会参加を促し、持続的で前向きな影響を生み出す道筋をつくるプログラムや取り組みを展開します。

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この新たな組織は、インテルならではの人脈、専門性、人々を巻き込む力を、非営利セクターや公的機関、社会貢献に取り組む団体に提供します。人々や地域社会のために日々活動する人たちの仕事を支え、その効果を広げていく考えです。

クラブは財団を通じて、社会的な自立に向けた道筋や成長の機会、支援活動を促す、目的を定めたプロジェクトや取り組みを展開します。特にスポーツを民主主義の強力な手段として重視します。また、その活動はミラノの地域社会にしっかりと根を下ろします。インテルが誕生し、成長したこの街は、活動の出発点となります。地域との結びつきがクラブのアイデンティティーを形づくる重要な要素だと考えているためです。

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こうした地元との強い結びつきがあるからこそ、財団の活動は徐々に国境を越えて広がり、インテルをかねて特徴づけてきた開放性、連帯、人々を大切にする姿勢を世界に伝えることができます。

その中で、1997年から続くインテル・キャンパスとの長年の協力関係は、引き続きクラブの社会貢献戦略の重要な柱となります。FCインテルナツィオナーレ・ミラノは、インテル・キャンパスの発展と活動を支え続け、同プログラムがクラブを特徴づけるアイデンティティー、価値観、シンボルを世界に示せるようにします。インテルはこうして、各地の地域社会に向けた柔軟で長期的な取り組みを通じ、社会貢献活動と国際協力を続けます。

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財団は現場での活動に加え、社会的に重要な課題について対話し、考える場となることを目指します。異なる専門知識、経験、視点が出会う機会を促し、科学、学術、文化、公的機関の関係者を巻き込むことで、参加、責任、共に成長する文化を広めていきます。

今後は、クラブをかねて特徴づけてきた価値観との結びつきを保ちながら、地域社会のニーズや社会の変化に応える取り組みやプロジェクトを通じて活動を広げていきます。