ブラジル代表カゼミロの獲得を発表したインテル・マイアミの喜びは、長くは続かなかった。アメリカのリーグ機構がこの移籍について調査を開始することを決定したためだ。

カゼミロは昨日水曜日、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了に伴いフリートランスファーでインテル・マイアミに加入し、リオネル・メッシとルイス・スアレスの2人を筆頭とする同アメリカのクラブの数多くのスターたちに合流することとなった。

アメリカのリーグ機構は、イギリスの『ザ・サン』紙が明らかにした公式声明の中で、インテル・マイアミによる交渉規則違反の疑いに関して、カゼミロの移籍について調査を開始したと述べた。

この疑いは「発見権」に関わるものであり、これはリーグに未登録の国際的な選手との交渉における優先権をクラブに与える制度である。

この制度は、ある選手の発見権が別のクラブの名義で登録されている場合、当該権利を取得するか、そのクラブと合意に達しない限り、いかなるクラブもその選手との交渉に入る権利を持たないと定めている。

カゼミロの発見権はロサンゼルス・ギャラクシーが保有しており、これによりインテル・マイアミは75万ポンドの支払いを迫られる可能性がある。

声明はこう述べている。「リーグ機構は関連するすべての情報を収集しており、精査が完了するまでこれ以上のコメントは差し控える」

さらにこう付け加えた。「インテル・マイアミとロサンゼルス・ギャラクシーは、カゼミロと契約するための人材発見の優先権について和解に達したが、その条件は不正操作に関する調査が終了した時点で明らかにされる」

インテル・マイアミがカゼミロの発見権の対価としてロサンゼルス・ギャラクシーに支払う費用の額は、調査終了後に決定される予定である。