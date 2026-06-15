2026年ワールドカップ初戦で期待外れのパフォーマンスを示したチュニジア代表。チュニジアサッカー連盟は月曜日、サブリ・ルムシ監督を解任した。

フランス紙『レキップ』によると、解任は月曜に行われたグループリーグ初戦で「カルタゴの鷲」がスウェーデンに1－5で大敗した直後に決定。これによりチュニジア代表は大会早々に大きなプレッシャーを抱えることとなった。

オプタによると、ワールドカップで初戦後に監督を解任したのは、1954年のスコットランドに次ぐ2例目。

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チュニジア系フランス人のサブリ・ラムシ監督は昨年1月、ワールドカップ開幕6か月前に代表を率い始めたばかりだった。

チーム再建と明確なプレースタイル確立への期待は大きかったが、スウェーデン戦の敗北が解任を決定付けた。大会直前のベルギー戦でも同じように負けていた。

チュニジアサッカー連盟は正式発表していないが、フランス紙『レキップ』の報道は複数の関係者が裏付けている。後任候補には元代表監督ムンザー・アル＝カビールとウハビ・アル＝ハズリが挙げられている。

チュニジア代表は来週日曜の午前、グループ6第2戦で日本と対戦し、6月26日（金）のオランダ戦でグループリーグを終える予定だ。