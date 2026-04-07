ブラジルサッカー連盟は、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティとの新契約の条項を最終決定し、2030年のワールドカップまで「セレーソ」代表との契約を延長することを正式に発表する準備を整えた。

双方は、来年7月に満了する現行契約を延長することで合意しており、数日中に正式な契約書への署名が行われる見込みだ。

「ESPNブラジル」によると、ブラジルサッカー連盟は今週初めに契約の最終詳細を確認し、草案をアンチェロッティ氏に送付した。現在、連盟は監督の署名を待っており、その後、彼がさらに4年間その職に留まることが発表される見込みだ。

同メディアは、イタリア人監督の弁護士による最終確認とその後の署名は、ブラジルサッカー連盟内における単なる形式的な手続きに過ぎないと指摘している。特に、書面契約に含まれるすべての詳細は、過去数週間にわたる協議の中で既に合意済みであるためだ。

アンチェロッティ監督は、去る3月末に米国のオーランドで開催された試合期間中にブラジルサッカー連盟の法務担当者と会談したほか、中断期間前にブラジルサッカー連盟のサミール・サウド会長とも話し合い、同監督は合意に対し最終的な口頭での承諾を与えた。

アンチェロッティは新契約において、2025年5月に合意された年俸1000万ユーロを維持した。

この年俸は、ブラジル代表監督史上最高額となる。

アンチェロッティ監督が契約更新の条件として求めた通り、コーチングスタッフの新たな契約では給与が引き上げられた。これには、直接の補佐役であるポール・クレメントとフランシスコ・モリ、フィジカルコーチのミノ・フォルコ、パフォーマンスアナリストのシモン・モンタナロが含まれる。

労働法により48ヶ月間の直接契約に制限があるため、新契約は2つの部分に分かれている。最初の契約期間は2年間で、合意済みの自動更新によりさらに24ヶ月が追加され、契約総期間は2030年ワールドカップまでの4年間となる。

新契約はデジタル署名によって締結される予定だ。これは現在の交渉において一般的な手続きであり、アンチェロッティが今後数週間、家族と共にカナダに滞在するためである。彼は4月末までバンクーバーに留まる予定だ。



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