「公式抗議」…スモウハ、アル・アハリ戦での審判団を激しく非難

スモーハFCは、エジプト・プレミアリーグのアル・アハリ戦における審判判定に異議を唱え、エジプトサッカー協会に正式抗議を提出したと発表した。

プレミアリーグ優勝決定リーグ第2節では、アル・アハリが2－1でスモウハを下した。

試合中、スモーハはアル・アハリのイマーム・アシュールとアレクサンドリアのスター、サミュエル・アマディの接触でPKを要求したが、主審マフムード・ナジはVAR担当ワエル・ファルハンの助言を受け、プレー続行を指示した。

クラブは連盟宛て書面で「カイロ・スタジアムで行われた決勝ステージ第2節アル・アハリ戦での出来事を報告する」と説明した。

審判団の判定が試合結果に直接影響したと主張した。

「アハリー Penalty Area 内でスモウハのフォワードが妨害された際、スモウハに与えられるべき明確なペナルティキックが認められなかった」と主張した。

さらに、VAR室には明確な映像があったにもかかわらず、VAR審判は主審を呼び戻さなかった。これはすべての審判専門家がスモーハにPKを与えるべきだと認めていた状況だった。

これは主審とVARの両方がスモーハに偏見を持ち、相手チームを優遇した証拠だ。

「エジプトの審判と連盟の公正さを信頼しているが、こうした事態が繰り返されれば信頼は揺らぐ」と付け加えた。

続けて「このような誤審は、エジプトサッカーの名誉を守るために多大な努力と資金を投じるスタッフや選手、クラブの努力を無駄にする」と語った。

声明はさらに「多くのクラブが不公正な判定に苦情を申し立てている現状を踏まえ、早急な対策を求める」と結んだ。

彼は「スモーハ・クラブは、誤審で権利が侵害され試合結果に影響が出ているとして、審判委員会に処分を求めている」と強調した。

最後に、同クラブはこう結んだ。 また、当クラブは、マフムード・ナジ氏とワイル・ファルハン氏の2審判が、主審、第4審判、VAR審判いずれの立場でも度重なるミスをしたため、2025/2026シーズン残りの当クラブ試合への担当割り当てを回避するよう要請します。

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