WAZの報道によると、ボルシア・ドルトムント首脳陣は少なくとも、この夏にエクアドルのインデペンディエンテ・デル・バジェから加入したこのMFのレンタル移籍の可能性について、最初の検討を始めているという。

同紙は、BVBのニコ・コバチ監督が直近のテストマッチで新戦力をまったく起用していないことを、レルマの早期の一時的な退団を示すサインだと見ている。先週末のローマとの2-2、さらにその前のアーセナル戦での3-2の勝利でも、レルマは90分間ベンチに座ったままだった。

また、コバチの最近の発言からも、18歳のレルマがドイツサッカーへの適応において予想通りの序盤の苦戦を強いられており、とりわけフィジカル面でさらなる向上が必要であることがうかがえる。

「全員を起用することはできない」と、コバチは最近レルマの出場機会がなかったことについてWAZに語った。「彼にはまだ時間が必要だし、それはごく普通のことだ。言葉の問題もある。見ての通り、彼はまだ少し華奢でもあるので、もう少し体重を増やす必要があるし、あるいはフィットネス面に取り組まなければならない」とコバチは述べた。一方で、「あの子も他の選手と同じようにチームの一員だ」と強調している。

ジャスティン・レルマは当面、BVBでレギオナルリーガを想定？

レルマのレンタル移籍先として候補になり得るクラブがすでに存在するのかどうかについては、この報道では明らかになっていない。一方で、エクアドル人MFがドルトムントに残留した場合、最も可能性が高いシナリオは、まずはレギオナルリーガでのセカンドチームの試合を通じてブンデスリーガのレベルに慣れさせていくことだという。

Borussia Dortmund

レルマの主戦場である中盤中央、特に攻撃的MFのポジションにおける競争状況は、最近になって大きく激化している。というのも、ここにはコンスタンティノス・カレツァス（KRCヘンクから）、ヤニス・コンスタンテリアス（PAOKサロニキから）、ジョーイ・フェールマン（PSVアイントホーフェンから）と、いずれもレギュラーの座を狙う3人の著名な新戦力が加わったからだ。

なお、BVBはレルマの獲得を2024年5月に成立させていた。FIFAの規定に基づき、移籍金400万ユーロが発生したこの若手選手の移籍は、18歳の誕生日を迎えた2026年5月初旬になって初めて可能だった。ドルトムントとの契約は2031年までとなっている。

レルマはすでに15歳でエクアドル1部リーグデビューを果たしており、若さにもかかわらず、インデペンディエンテ・デル・バジェでは公式戦43試合に出場し、2得点を記録している。2025年には、当時17歳だったレルマは主力としてエクアドル王者に輝いた。