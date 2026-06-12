国際サッカー連盟（FIFA）は金曜日、ガーナのトーマス・パルティが来週水曜の夕方（現地時間）に行われるワールドカップ・パナマ戦を欠場すると発表した。カナダ入国ビザが却下されたためだ。

FIFAはロイター通信の取材にこう答えた。 「FIFAは、カナダ政府がビザ申請を却下したため、トーマス・パルティ選手が6月17日（水）にカナダで行われるパナマとの初戦に間に合わないことを確認した」

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FIFAは「開催国の入国審査やビザ審査には関与しない」と付け加えた。

英紙『ザ・アスレティック』は、ロンドンでの強姦容疑が理由と伝えている。

これにより、アーセナルやアトレティコ・マドリードでプレーした同選手は、トロントで行われるガーナ代表の開幕戦（対パナマ）を欠場する。

ただし、米国開催の大会では今後代表に復帰できる見込みだ。

容疑は深刻だ。

2020～2022年にロンドンで7件の強姦と1件の性的暴行容疑がかけられたにもかかわらず代表に招集され、大きな議論を呼んだ。

所属するビジャレアルの選手はいずれの容疑も否認しており、裁判は11月に予定されているが2027年に延期される可能性もある。

ガーナ代表のカルロス・ケイロス監督（ポルトガル）は、それでもバルティをW杯に招集した。 「答えはシンプルだ。どこでも、裁判で有罪判決が下るまでは無罪推定が適用される」

ガーナは2026年ワールドカップのグループ12でパナマ、クロアチア、イングランドと同組だ。



