レアル・マドリードは、ホセ・ネグレラ氏がバルセロナから受け取った支払いに関する「ネグレラ問題」の懲戒手続き再調査を求め、UEFAに正式申し立てを行った。

クラブは公式声明で、長期にわたり不透明な資金が複数の組織や企業を介してニグレラ氏に支払われたとする「重要な証拠」を提示したと主張した。

同クラブは、これらの事実がスポーツ競技の公正性に対する「極めて深刻な組織的な脅威」であると主張。声明では、審判制度に不正な影響を及ぼす仕組みが存在し、競争の公正性や中立性を損なうとしている。

レアルはUEFAに対し、以前開始された懲戒手続きの再開を要請。現状が未解決のままではサッカーと関連機関の信頼が損なわれるとし、司法手続きとは別にスポーツ上の措置を講じる必要性を強調した。

その上で、司法判断に先んじるのではなく、欧州サッカーの公正性と透明性を守るため、適切な懲戒・組織的措置を講じるよう求めた。

クラブは今後も告訴人として法的手段を講じ、スポーツの価値観を守り、こうした事件が罰を免れないよう努力すると強調した。

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