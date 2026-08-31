エジプトサッカー協会は公式声明を発表し、エジプトリーグにおけるアハリとゼドの一戦で起きた物議を醸す出来事をめぐる論争に決着をつけた。

主審のモハメド・マアルーフが、アハリのフットボールディレクターであるワエル・ゴマアに対し、アリ・マフムードを退場から守れないため交代させる必要があると伝えた、という報道が広まっていた。

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エジプトサッカー協会は本日の声明でこう述べた。「エジプトサッカー協会の審判主任委員会は、アハリとゼドの試合における主審モハメド・マアルーフとアハリのフットボールディレクター、ワエル・ゴマアをめぐる出来事、そして選手アリ・マフムードに関して持ち上がった主張について、ここ数時間で取り沙汰された内容を注視してきた」

続けて。「審判委員会は、この出来事を協議するための会合を開き、その最中に交わされた実際のやり取りを確認するため、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）技術ルームの録音を余さず聴取したことを確認する」

さらに。「録音を検証し聴取した結果、主審モハメド・マアルーフが選手アリ・マフムードについてワエル・ゴマアと話したという事実は審判委員会には確認できなかった。話の内容は、アハリがファウルを主張し、フットボールディレクター（ワエル・ゴマア）が異議を唱えたというものであり、これに対し主審モハメド・マアルーフはファウルはなく、VAR担当審判によって確認済みであると答えたものである。やり取りの中には、メディアで取り沙汰されたような、選手を守るために交代させるよう主審が要求する話は一切存在しない」

協会は声明の中でこう付け加えた。「審判委員会は、この違反行為に関する聴聞のためにチャンネルの法的代理人を召喚した最高メディア評議会に深い感謝を表する。委員会は、メディアの状況を統制し職業倫理を守ろうとする評議会の姿勢を反映した先手を打った決定を高く評価する。委員会はこの出来事について必要な措置を講じるべく評議会に訴え出るところであったが、決定が迅速に下されたことを、委員会は評価し称賛する」

そして指摘した。「委員会は、審判に関わるあらゆる出来事や指摘に対し、あらゆる裁定を下したり不正確な情報を流布したりする前に事実確認を徹底することを堅持しつつ、完全な透明性と客観性をもって対応することへの全面的な意欲を確認する」

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締めくくりに。「審判委員会は、スポーツ機構、メディア、そしてファンのすべての関係者に対し、エジプトの審判を支え、噂や裏付けのないニュースに流されないよう心がけるよう強く求める。それらはエジプトサッカーの機構に悪影響を及ぼすためである」







