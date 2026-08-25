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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

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公式声明で、レアル・マドリードが新加入選手をお披露目

移籍情報
レアル・マドリー
ヤン・ディオマンデ
ラ・リーガ
スペイン
コートジボワール

衝撃の大型移籍

レアル・マドリードは、コートジボワール出身のディオマンデをチームの新戦力として発表し、これによりこの夏の移籍期間中に成立させた全補強選手の入団発表を締めくくった。この若きフォワードは、王者マドリードの陣容に加わる最新の顔ぶれとなった。

レアル・マドリードは公式サイトを通じて、選手の入団発表の詳細を明らかにし、フロレンティーノ・ペレス会長が会議室でディオマンデを迎え入れたことを伝えた。同選手はここで7シーズンにわたる契約を結び、2033年6月30日までチームに在籍することになる。その後、名誉会長のホセ・マルティネス・ピリの立ち会いのもと、サンティアゴ・ベルナベウのスタジアム模型と時計、そして自身の名前と背番号25が入ったユニフォームを受け取った。

ディオマンデは19歳で、ライプツィヒから1億2500万ユーロの移籍金でレアル・マドリードに加入した。選手のレベルと活躍に応じたボーナスにより、金額は1億4000万ユーロまで上昇する可能性があり、これによりこのスペインのクラブの歴史上最も高額な移籍となった。

レアル・マドリードは、この若きコートジボワール人選手の能力に賭け、新戦力が攻撃陣に強力な上積みをもたらすことに期待を寄せている。同選手は、王者マドリードの新プロジェクトにおける最新の一員となった。

ディオマンデの加入により、レアル・マドリードはこの夏の新戦力の入団発表を締めくくった。王者マドリードが来季に向けて陣容を強化するために選んだ新たな顔ぶれのリストが完成したことになる。

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