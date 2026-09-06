インテル・ミラノは、若手フォワードのフランチェスコ・ピオ・エスポジトとの契約を2032年6月30日まで延長すると発表した。これは同クラブの選手に対する大きな信頼を反映した動きであり、チームのチャンピオンズリーグ緒戦で対戦が予定されているレアル・マドリードとの一戦を数日後に控えたタイミングでの発表となった。

インテルは簡潔な公式声明で、今シーズン終了時に満了予定だったエスポジトとの契約延長で合意に達したことを明らかにした。これにより21歳の同選手は、さらに5シーズン続く新契約を手にすることになる。エスポジトは短期間でチームおよびイタリア代表の主力の一人へと急成長を遂げていた。

イタリアのメディア報道によると、この若手フォワードの年俸は大幅に増額され、年間約270万ユーロに達する見込みだ。同選手は夏の移籍期間中にイングランドのクラブから関心とオファーを受けていた。

エスポジトはインテルのアカデミーで育成され、2023年から2025年にかけてイタリア2部のスペツィアへ2度のレンタル移籍を経験した後、2025年6月、クラブワールドカップでの日本の浦和レッドダイヤモンズ戦において、20歳になる数日前にネラッズーリのトップチームでのデビューを果たした。

デビュー以降、エスポジトは各大会で53試合に出場し、12得点を記録している。また、今シーズンのセリエAで最初の3試合に先発出場し、モンツァ戦でシーズン初ゴールを挙げた。

この若手フォワードは、クリスティアン・キヴ監督の信頼を得ている。同監督は現在、ワールドカップで負ったふくらはぎの負傷から完全には回復していないフランス人フォワードのマルクス・テュラムよりも、エスポジトを起用する傾向が強い。

国際舞台においても、エスポジトは2025年9月からイタリア代表の一員となり、9試合で5得点を記録。イタリアサッカーを代表する新進気鋭のタレントの一人としての地位を固めた。

エスポジトの契約延長は、インテルにとって重要なタイミングでの決定となった。同クラブは、レアル・マドリードとのヘビー級の欧州での試練を前に、最も注目される才能の一人の将来を確保しようとしている。