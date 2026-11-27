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ニューカッスル・ユナイテッドのFWがサウジアラビアのアル・アハリに移籍し、今後退団が見込まれるイングランド人FWイヴァン・トニーの穴を埋めるというトレード案について、その真相を複数のメディアが報じた。

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複数のメディアは、ニューカッスルがアル・アハリに対し、ユヴェントスへ期限付き移籍中のドイツ人FWニック・ヴォルテマーデの獲得を打診したと報じていた。イヴァン・トニーがアル・アハリからニューカッスルへ移るトレードの形だという。

しかし、ヴォルテマーデの代理人を務めるダニー・バッハマン氏は、サウジアラビアのテレビ局『アル・アラビーヤ』の公式サイトを通じたコメントでこの報道をきっぱりと否定し、「ナンセンスだ」と切り捨てた。

バッハマン氏は「ナンセンスな話だ。我々はユヴェントスに集中している。ヴォルテマーデのキャリアの今の段階では、彼はヨーロッパの主要リーグでしかプレーしない」と語った。

ヴォルテマーデは昨夏の移籍市場でニューカッスルからユヴェントスへ期限付き移籍し、今季はユヴェントスでプレーしている。契約期間は1シーズンで、その後はセント・ジェームズ・パークに戻ることになる。

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ユヴェントス加入後、このドイツ人FWは17試合に出場し、5ゴール4アシストを記録している。

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ユヴェントスへの移籍は、昨季ニューカッスル・ユナイテッドで結果を残せなかったことを受けたものだった。24歳の同選手は、ドイツのシュトゥットガルトから6900万ポンドの移籍金でニューカッスルに加入していた。

ヴォルテマーデは、リヴァプールへ移籍したスウェーデン人FWアレクサンデル・イサクの穴を埋めることができなかった。ニューカッスルでは51試合に出場し、11ゴール5アシストにとどまった。

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イヴァン・トニーはここ最近、プレミアリーグの複数のクラブとの関係が取り沙汰されてきた 。中でも注目されているのが、ドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが率いるニューカッスル・ユナイテッドだ。ヤイスレ監督はかつてアル・アハリで2年間トニーを指導している。

さらに、30歳のトニーにはマンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性も浮上している。同クラブは前線の新戦力を探しているが、イングランド人のマイケル・キャリックの後任としてアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが監督に就任したことで、状況は不透明になっている。

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また、クリスタル・パレスも今後このイングランド人FWの獲得に乗り出すクラブとして新たに名乗りを上げた。同クラブはこのポジションに新戦力を必要としている。

この関心は、フランス人指揮官ピエール・サージュの後任として、デンマーク人のトーマス・フランク監督がこのロンドンのクラブを率いることになったタイミングと重なっている。

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フランク監督はイヴァン・トニーと強い絆で結ばれている。2020年から2024年までの丸4年間、ブレントフォードでトニーを指導しており、その後トニーは2024年夏にアル・アハリへ移籍した。

一方のイヴァン・トニーも、今後のプレミアリーグ復帰に前向きだ。とりわけ、ドイツ人指揮官トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表で定位置を確保したいという思いがある。