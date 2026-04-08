バルセロナは2025-2026シーズンUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、カンプ・ノウにアトレティコ・マドリードを迎える。

バルサのハンス・フリック監督は、中央にロベルト・レヴァンドフスキ、両翼にラミン・ヤマルとマーカス・ラッシュフォードを置く攻撃陣を起用する。

一方、ディエゴ・シメオネ監督は直近のリーグ戦（2-1でバルセロナ勝利）を欠場したFWジュリアン・アルバレスを先発に復帰させる。

バルセロナ先発：

GK：フアン・ガルシア。

DF：ジョアン・カンセロ、ジェラール・マルティン、パウ・コバシ、ジュール・コンデ。

中盤：ダニ・オルモ、エリック・ガルシア、ペドリ。

FW：マーカス・ラッシュフォード、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマル。

アトレティコ・マドリードの先発メンバー：

GK：フアン・ムソ。

DF：モリーナ、デビッド・ハンコ、ル・ノルマン、マテオ・ロジェリ。

中盤：コケ、ジュリアーノ・シメオネ、マルコス・レウレンティ。

攻撃：アデモラ・ルクマン – ジュリアン・アルバレス – アントワーヌ・グリーズマン。

第2戦は来週火曜にワンダ・メトロポリターノで行われ、勝者は準決勝でアーセナル対スポルティング・リスボンの勝者と対戦する。

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