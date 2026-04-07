公式メンバー発表…アトレティコ・マドリードの4選手がバルセロナ戦を欠場

アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督（アルゼンチン人）は、明日水曜日の夜に行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バルセロナ戦のメンバーリストを発表した。

バルセロナは、ラ・リーガ第30節のメトロポリターノでの対戦で、アトレティコ・マドリードを2-1で下しており、その試合はスリルと拮抗感に満ちたものだったため、今週水曜日に控える欧州での対戦を前に、両チームのライバル意識はさらに高まっている。

アトレティコ・マドリードのメンバーリストからは4選手が外れており、カンプ・ノウで行われるこの一戦において、ロヒブランコス（アトレティコ）の任務は困難なものとなる。

調子の良かったスロベニア人GKヤン・オブラクはマドリードに残留し、ジョニー・カルドソ、ヒメネス、パブロ・バリオスも負傷や打撲のため、バルセロナへの遠征には同行しない。

アトレティコ・マドリードの正ゴールキーパーであるフアン・ムソが、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、対バルセロナ戦で先発出場する。

スロベニア人GKの負傷以来、素晴らしいパフォーマンスを見せてきたアルゼンチン人GKがゴールマウスに戻る。3月7日のリーガ・エスパニョーラ、レアル・ソシエダ戦以来、オブラクが欠場している間、彼のパフォーマンスは際立っていた。

オブラクは、ヘタフェ、レアル・マドリード、バルセロナとのリーグ戦に加え、トッテナムとのチャンピオンズリーグ戦も欠場した。ピッチから離れていた期間は丸1ヶ月に及んだ。

オブラクは最近の練習で好調なパフォーマンスを見せており、シメオネ監督が明日の試合でモッソを起用し続けるか、それともお気に入りのゴールキーパーを選ぶかについて疑問の声さえ上がっていた。

結局、スロベニア人GKの試合への準備が整っていないことを受け、モッソが再び先発として試合に臨むことになった。

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