公式スタメン：バルセロナとアトレティコ・マドリードが主力を投入

バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、メトロポリターノでのアトレティコ・マドリード戦に向けたスターティングメンバーを固めた。中盤でロドリの不在を埋めるためマルク・ベルナルを起用し、フレンキー・デ・ヨングをベンチに残す一方、ブライアン・ファリニャスを右サイドバックで起用することを決めた。

スペイン紙『スポルト』は、ベルナルがアストン・ヴィラ戦の後半に際立ったパフォーマンスを見せたことで中盤のポジション争いを制し、パリでのパリ・サン=ジェルマン戦と同様、最高度の準備を要する厳しい一戦でフリックの信頼を勝ち取ったと伝えた。

右サイドバックのポジションでも別の争いが繰り広げられたが、最終的にブライアン・ファリニャスがその座を担うことで決着した。彼はクバルシ、そしてセンターバックのジェラール・マルティンとともに最終ラインを形成し、左サイドバックはジョアン・カンセロが務める。

フリックはエリック・ガルシアを起用する賭けを避けることを選び、同選手は試合をベンチからスタートすることになる。

アトレティコ・マドリード戦に出場することで、ファリニャスは直近のアラベス戦とアストン・ヴィラ戦に続き、3試合連続でのスターティングメンバー入りとなる。

中盤では、ベルナルがロドリの不在のなか、ペドリ、フェルミンと組むことになり、不在のロドリによってチームは役割分担を異なる形で行うことを余儀なくされる。

ペドリはより大きな責任を負って攻撃の組み立てを担うことが見込まれ、アンカーの位置に近づき、バルセロナの動きを整理しボールを保持するためのより広いスペースを与えられる。

一方、攻撃陣に変更はなく、ラフィーニャが純粋なストライカーの位置でプレーを続け、ゴードンが左サイドを担い、ラミン・ヤマルが右サイドから攻撃を牽引する。

フリックは、このポジションにおけるラフィーニャの高まる攻撃的役割に頼っており、同選手は新システムの最も際立つ要素の一人となり、スペイン紙が伝えたところによると、2026-2027シーズンにバルセロナのユニフォームで19得点を記録している。

一方、アトレティコ・マドリードを率いるシメオネは、ゴールマウスをオブラクに任せる計画で、その前にはマルコス・ジョレンテを右サイドバックに置く守備ラインを構える。必要に応じて3人目のセンターバックに移ることも可能とし、ポベル、ハンコ、グリマルドとともに、ラフィーニャ、ラミン・ヤマル、フェルミンというバルセロナの攻撃トリオの脅威を抑え、サイドからの攻撃を仕掛ける能力を維持することを狙う。

カルドソとフルマンがチームのメンバーに復帰したものの、2人は試合をベンチからスタートし、中盤ではコケとともにアンカーの位置でパブロ・バリオスを起用し、守備の責務と攻撃の構築のバランスを取ろうとする。

サイドでは、ジュリアーノ・シメオネが右サイドでプレーし、その身体能力とマルコス・ジョレンテへの守備的サポートを生かす一方、バエナが左サイドを担い、グリマルドとともにラミン・ヤマルの脅威を抑える役割を課される。

前線では、ジュリアン・アルバレスがチーム最大の脅威の源としてアトレティコ・マドリードの攻撃を牽引し、バイエルン・ミュンヘン戦で途中出場した後にスターティングメンバーへ復帰するイ・ガンインがこれに加わる。

イ・ガンインはアルバレスとともに攻撃的役割を果たし、守備の局面でチームが5-4-1のシステムに戻る際には右ウイングに移ることも可能とする。一方、ジョナサン・デイヴィッド、アデモラ・ルックマン、アレクサンダー・セルロートはベンチで出番を待つ。