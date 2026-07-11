公式コメント…エジプト代表「双子」誘拐説の真相は？

エジプトサッカー連盟のムスタファ・アブ・ザハラ理事は、エジプト代表の監督フサム・ハサンと、その弟でマネージャーを務める「双子」に関する驚きの事実を明かした。

2人はエジプト代表をW杯初ベスト16へ導いたが、アルゼンチンに2-3で敗れ敗退した。

アブ・ザハラ氏はテレビ局「オン・スポーツ」のインタビューで「フサムとイブラヒムは、私がこれまで接した誰とも違う。彼らは金銭的特権を一切求めなかった」と語った。

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さらに彼は「知られていない事実をいくつか明かそう。最も重要なのは、この2人にはエジプト代表を離れるよう多くのオファーが寄せられていたが、彼らはポジションを離れることを拒否し、ファラオたちとの旅を続けるということだ」と付け加えた。

さらに「私はエジプトサッカー協会の会長と『双子』の将来について話し合った。会長は、成功を続けるには2人を残留させ、あらゆる要望に応える必要があると強調した」と語った。

一方、イブラヒムは代表を離れるつもりはないと強調し、「祖国への奉仕を放棄させるような金など存在しない」と語った。

さらに「代表で10ギニアしか得られなくても、他で1000ギニアをもらえるオファーがあっても、私たちは祖国を選ぶ」と結んだ。