イタリアサッカー連盟（FIGC）は、2026年ワールドカップ出場権獲得に失敗したことを受け、指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾが連盟との契約を双方合意のもとで終了したと発表した。

きょう金曜日に出された声明では、ガットゥーゾと連盟が契約解除について相互に合意したとされている。

ガットゥーゾは2025年6月、ルチアーノ・スパレッティ監督の後任としてイタリア代表監督に就任したが、チームを再びW杯へ導くという最重要任務を果たすことはできなかった。

連盟は、過去9か月間に示された「献身と情熱」に対してガットゥーゾとスタッフに謝意を表し、「今後のキャリアでの成功」を祈るとした。

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イタリア代表は火曜日夜、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝にPK戦で敗れ、3大会連続でW杯出場を逃した。

また、この失敗を受けてイタリアサッカー連盟のガブリエーレ・グラヴィーナ会長が辞任を表明し、代表チーム・ディレクターのジャンルイジ・ブッフォンも辞任した。

イタリア代表は6月に親善試合を2試合行う予定だが、同月に新会長選出が行われることもあり、それまでに新監督が任命される可能性は高くない。

退任に際してガットゥーゾは何を語ったか？

ガットゥーゾは「重い悲しみを抱えながら、そして私たちが自らに課した目標を達成できなかったことを受け、代表チームの指揮を執った私の経験は終わったと考えている」と述べた。

さらに「アズーリのユニフォームはサッカーにおいて最も尊いものだ。だからこそ、今後の技術的評価が直ちに進むようにするのが正しい」と付け加えた。

続けて「ガブリエーレ・グラヴィーナ会長、ジャンルイジ・ブッフォン、そして連盟のすべての関係者に、常に私に与えてくれた信頼と支援に感謝したい。代表を率いることは私にとって名誉であり、このユニフォームへの献身と帰属意識を示した選手たちの集団とともにそれを成し遂げられたことも名誉だった」と語った。

元イタリア代表のスターであるガットゥーゾは最後に「しかし最大の感謝はファンに、そしてこの数か月間、代表への愛と支援を示すことをやめなかったすべてのイタリア国民に捧げたい。青はいつまでも私の心の中にある」と締めくくった。