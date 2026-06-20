モロッコ代表主将アシュラフ・ハキミは2026年ワールドカップのスコットランド戦に出場し、歴史的記録を達成。この活躍は、強姦容疑で公判へ移行した衝撃を和らげた。

この日、ヴェルサイユ控訴裁判所は強姦容疑での公判送致を支持し、2023年から続く事件の審理が続くことが確定した。

判決は金曜朝に下されたが、ハキミは土曜のスコットランド戦に出場。好パフォーマンスで1－0の勝利に貢献した。

この勝利でモロッコはグループ3第2節を突破し、ベスト32へ前進した。

仏「スタッツ・フット」によると、ハキミは12試合に出場し、アフリカ人選手としてW杯最多記録を更新した。

パリ・サンジェルマンのスターは、カメルーン代表のフランソワ・オマム＝ビエック、ガーナ代表のアサモア・ジアン（いずれも11試合）を抜いた。

また主要大会（W杯・アフリカネイションズカップ）通算30試合出場となり、モロッコ代表最多記録を更新した。現代表から外れているユスフ・アル・ナシリと並んでいたが、次戦ハイチ戦に出場すれば単独1位となる。

さらに代表通算65勝で最多勝利記録も保持している。

ヤシン・ブノ（64勝）とヌール・アル＝ディーン・ナイベット（63勝）を上回る。