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リーグの頂上決戦後に自チームのプレースタイルを厳しく批判したVfLヴォルフスブルクの元ドイツ代表レナ・ラットヴァインに、その発言の影響が及んだ。

シュテファン・レルヒ監督が金曜日に明かしたところによると、同MFは日曜日16時に行われるRBライプツィヒとのアウェー戦のメンバーから外された。

レルヒ監督は「彼女が選んだ批判の仕方は、公の場に持ち出すべきものではない。そのために、私たちは意識的にチーム内で意見を交わす場を設けている」と語った。また、週の初めにディレクターのヴァネッサ・ベルナウアー、ラットヴァインとともに「建設的な」話し合いを行い、その場で選手から謝罪もあったと説明。監督としては「これでこの件は解決した」と考えている。

レルヒ監督は「率直に意見を表明し、正直にフィードバックし、互いに話し合うことは、私たちにとって非常に重要で、チーム文化を支える柱だ」と強調。「自ら考え、物事を批判的に問い直し、共に進む道に責任を持つ」選手は歓迎する一方、ラットヴァインが取った方法は「私たちがVfLで大切にしている価値観に反する」と述べた。

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土曜日に行われた2冠王者バイエルンとのホーム戦に1-4で敗れた後、ラットヴァイン（26）は「このチームには大きな可能性があると確信している。でも残念ながら、ここ数年、プレー面での進歩があまり見られない」などと不満を口にしていた。

さらに「このチームからもっと力を引き出せるはずだし、何かが変わってほしいと強く願っている。でも現状では、どうしてもうまくいっていない」と語った。ブンデスリーガでは10試合を終え、バイエルンを追う最上位のVfLが、ミュンヘンの連覇中の王者にすでに勝ち点6差をつけられている。