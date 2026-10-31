「レナートはまだ18歳です。皆さんは18歳のとき、どうでしたか。彼はピッチ上でさまざまなことを試しているのと同じように、ピッチ外でもそうしているのです」と、バラックはDAZNで強調した。カールのSNSでの振る舞いについても擁護した。「今やSNSは若い世代だけでなく、誰にとっても大きな存在です。誰もが自分の望むように自分を表現していい。そこで何もかも正しくできるわけではないのも明らかです。残念ながら、批判されるのは避けられません」

バラックが特に反論したのは、攻撃的な才能を持つカールと真剣に話すつもりだと、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで語っていたヘーネスだ。クラブの重鎮は、カールは「まだスーパースターとは程遠い」と強調した。「若い選手には謙虚さとプレッシャーが必要だ。オリーズとの比較が彼にとって良くないのは明らかで、両者にはまだ大きな隔たりがある。例えば、レナート・カールをいつも抱きしめるばかりで、彼のためになるのかは分からない」

バイエルンはレナート・カールの何を批判しているのか？

ヘーネスだけが批判的な見方をしているわけではないようだ。ビルトによると、バイエルンのほかの幹部も、カールのSNSでの振る舞いを懐疑的に見ている。特に、彼の「華やかなライフスタイルと、インフルエンサーである恋人ゾーイ・ケッペレとの私生活」が首脳陣の気に障っているという。クラブ内部からのメッセージは、インスタグラムを控え、もっとサッカーに集中すること。カールには、交際関係を一貫して公にしていないトム・ビショフを手本にしてほしいという。

ヘーネスがこの10代の選手を公の場でたしなめるのは、これが初めてではない。5月初旬にも、当時負傷していたカールがレアル・マドリーとの4-3の試合をスタンドで観戦した際のピンク色の服装に苦言を呈していた。ヘーネスはDAZNで「よりによってピンクのスーツ姿でインターネットに登場する必要はない」と語った。その際、バスティアン・シュバインシュタイガーに関する似た事例にも触れ、「あのときもフランツ（ベッケンバウアー、編集部注）と私が介入した」と述べた。

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一方、バラックは、カールの振る舞いをめぐる公の議論が、彼の選手としての成長と次第に混同されていくことを危惧している。若手選手のカールは、ここまで11試合で1ゴール、2アシストを記録している。「ウリ・ヘーネスが彼の対外的な振る舞いを批判するのは正当だ。しかし、それによってレナートを公然と批判の標的にしているのも明らかだ」と50歳のバラックは説明した。同時に、カール自身にも奮起を求めた。「レニーはこの不調から抜け出せることを、ピッチ上で示さなければならない」

もっとも、バラックがカールを擁護するのは、まったく私心のない行動ではない。カールは、バラックの代理人事務所「Lucky 13」の所属選手の一人だ。元ドイツ代表選手のバラックは、DAZNの解説者としてだけでなく、代理人事業の立場からも自身の担当選手を擁護している。この議論では、その二つの立場が衝突している。

バラックは、マックス・エーベル取締役（スポーツ担当）の最近の発言にも納得していない。「レナートのパフォーマンスが再び明らかに上向いている今、マックス・エーベルが彼の失敗を挙げながら競技面で不調に陥っていると断じるのは、時期として理解できないし、内容も少なくとも疑問を呈する必要がある」

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バラックは自身の担当選手を高く評価している。「レナート・カールには個性がある。その個性ゆえに、今後のキャリアでも何度か周囲と衝突することは予想できる」と語った。過去1年間のカールの成長は「際立って素晴らしかった」という。17歳にしてバイエルンで地位を築いたことは、並外れたサッカーの才能だけでなく、何よりも彼の人間性を物語っているとした。

バラックは最後に、こう明確なメッセージを送った。「レナートが20歳になる前に、自分をすっかり曲げさせられないことを願っています。そのために、私は彼を全面的に支えます！」