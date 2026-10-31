「レナルトはまだ18歳だ。皆さんは18歳のとき、どうだっただろうか。彼はピッチ上でさまざまなことを試しているが、ピッチ外でも同じことをしている」とバラック氏はDAZNで明言した。カールのSNS上での振る舞いも擁護した。「今やSNSは若い世代だけでなく、誰にとっても大きな存在だ。誰もが自分の望む形で自分を表現していい。その過程ですべてを正しくできるわけではないのも確かだ。残念ながら、批判されるのは避けられない」

バラック氏はこれにより、特にヘーネス氏に反論した。ヘーネス氏はWelt am Sonntagのインタビューで、この攻撃的な才能を持つ選手と真剣に話し合うと予告していた。クラブの重鎮は、カールは「まだスーパースターとは程遠い」と強調した。「若い選手には謙虚さとプレッシャーが必要だ。オリーセと比較されることは、明らかに彼にとって良くない。両者にはまだ大きな隔たりがある。例えば、レナルト・カールをいつもかばってばかりいることが、彼のためになるのかは分からない」

バイエルンはレナルト・カールの何を批判しているのか？

この批判をしているのは、ヘーネス氏だけではないようだ。Bildによると、バイエルンのほかの幹部もカールのSNS上での振る舞いを懐疑的に見ているという。特に「華やかなライフスタイルや、インフルエンサーの恋人ゾーエ・ケッペレとの私生活」が首脳陣の気に障っているとされる。内部からのメッセージは、インスタグラムを控え、サッカーにもっと集中せよ、というものだ。カールには、交際関係を一貫して公にしていないトム・ビショフを手本にしてほしいという。

また、ヘーネス氏がこの10代の選手を公の場でたしなめたのは、今回が初めてではない。すでに5月初め、当時負傷していたカールがレアル・マドリーとの4-3の試合をスタンドで観戦した際の、ピンク色の服装を問題視していた。「ピンク色のスーツ姿でインターネットに登場する必要はないだろう」とヘーネス氏はDAZNで語った。その際、バスティアン・シュバインシュタイガーの似た事例にも言及し、「あのときもフランツ（ベッケンバウアー、編集部注）と私が介入した」と述べた。

Getty Images

次の試合 ATM UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

一方、バラック氏は、カールの振る舞いをめぐる公の議論が、彼の選手としての成長と次第に混同されることを懸念している。この若手はここまで11試合で1ゴール、2アシストを記録している。「ウリ・ヘーネスが対外的な振る舞いを批判するのは正当だ。しかし、それによってレナルトを公然と批判の的にしているのも明らかだ」と、50歳のバラック氏は説明した。同時にカール自身にも奮起を求め、「レニーはこの不調から抜け出す姿をピッチ上で見せなければならない」と語った。

もっとも、バラック氏の擁護はまったく私心のないものではない。カールは同氏の代理人事務所「ラッキー13」が担当する選手の一人だ。元ドイツ代表選手は、DAZNの解説者としてだけでなく、代理人業の立場からも自身が担当する選手を擁護している。この議論では、その二つの立場が衝突している。

バラック氏は、マックス・エーベル競技担当取締役の最近の発言にも納得していない。「レナルトのパフォーマンスが再び明らかに上向いている今、マックス・エーベルが過ちを並べ立てながら、彼は競技面で不調に陥っていると断じるのは、タイミングとして理解できないし、内容も少なくとも疑問視すべきだ」

Getty Images

バラック氏は自身が担当する選手を高く評価している。「レナルト・カールには確固たる個性がある。その個性ゆえに、今後のキャリアで何度か周囲と衝突することもあるだろう」と語った。昨年のカールの成長は「際立って素晴らしかった」という。17歳ですでにバイエルンで地位を築いたことは、並外れたサッカーの才能だけでなく、何よりも彼の人間性を示しているとした。

バラック氏は最後に、明確なメッセージを送った。「レナルトが20歳になる前に、自分をすっかり曲げてしまわないことを願っている。そのために私は彼を全面的に支える！」