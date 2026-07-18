「全財産を賭ける！」…ウォーカーが優勝国を予想

元イングランド代表DFでマンチェスター・シティのカイル・ウォーカーは、2026年W杯でスペインが優勝すると断言。卓越したボール支配力と試合運びがアルゼンチンなどすべてのライバルを上回ると強調した。

英紙『ザ・サン』の取材にウォーカーは「優勝はスペインだと賭けている。高いボール支配率と試合のコントロール能力は他を圧倒する」と語った。

それでもメッシ擁するアルゼンチンを軽視するのは愚かだと付け加えた。スペインが自国流を貫き、準決勝のフランス戦と同じ結果になると予想した。

スペインにはマンチェスター・シティのDNAが流れている

ペップ・グアルディオラ体制下でシティが採用したスタイルとスペイン代表は同じだと語り、「1－0でリードすればほぼ勝てる。スペインにもそのDNAがある」と強調した。

さらに彼はこう付け加えた。「最もエキサイティングなスタイルか？ いいえ。リヴァプールのような攻撃力はないが、試合をコントロールしていた。時には退屈なサッカーが勝つ」。

悔しさをにじませながらこう続けた。「信じてほしい。今、イングランドが決勝で対戦し、トロフィーを掲げるチャンスがあるなら、退屈なサッカーでも構わなかった。どうやって勝つかは気にしなかった。タイトルを獲得し、ユニフォームにもう一つの星を刻むことができれば、それでよかったのだ」。

ロドリはブスケツの分身

また、シティ時代のチームメイトでスペイン主将ロドリを称え、バロンドール受賞後に怪我で苦しんだ彼もフランス戦で本来の姿を取り戻したと語った。

「フランス戦のロドリは、彼が健康だった頃、私が毎日見ていたプレーだった。数字がすべてを語っている。シティでは彼のおかげで10試合中9試合は負けない」

彼は自分のペースでプレーし、ピッチをコントロールする姿はセルヒオ・ブスケツを思わせる。最もダイナミックなMFではないが、知性と試合を読む力で補っている」と語った。

コクリアは相手にとって悪夢だ。

また、スペインのサイドバック、マルク・ククレジャについても「どこにでもいるようで、献身的に役割をこなす」と称賛し、対戦相手にとっては悪夢だと語った。

スペインの優勝を確信しつつも、イングランド戦で味わった緊張はないと語り、「誰が勝っても構わない。座って楽しめる試合だ」と締めくくった。

スペインは大会を通じて最高のサッカーではなかったが、アルゼンチンはエジプトに0－2から逆転するなど危ない試合もあったと指摘した。

イングランドの悔しさ

準決勝で敗退したイングランド代表について、彼は「あと一歩で決勝に行けただけに悔しい。イングランドが最後の壁を乗り越えるよう応援したかったが、もう終わったことだ」と語った。