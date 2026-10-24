エジルはイスタンブール・バシャクシェヒルとゼニト・サンクトペテルブルクによるベテラン選手の試合を観戦した。トルコの大都市を本拠とするクラブが3-2で勝利した後、2014年のワールドカップ優勝メンバーは明確な政治的主張を展開し、FIFAにも要求を突きつけた。

「サッカーは常に平和をもたらしてきました。出身や信仰を問わない限り、サッカーはいつも人々を結びつけてきたのです。ご存じのように、イスラエルのチームに対する制裁はありませんでしたが、ロシアのチームにはありました」とエジルは語った。

そのためエジルはFIFAに対し、「二重基準を捨て、すべてを平等に扱うこと」を求めた。ロシアによる国際法に違反したウクライナ侵攻を受け、FIFAとUEFAはロシアのチームに制裁を科し、主催大会から除外した。エジルは今回、これらの措置を解除すべきだと主張した。

両クラブの政治的なつながりは、とりわけ注目を集める。ゼニト・サンクトペテルブルクはロシアのプーチン大統領の支持を受けているとされる。一方、トルコのエルドアン大統領はバシャクシェヒルの支持者として知られ、エジル一家とも非常に親しいとされる。38歳のエジルの子どもたちは、大統領を「おじいちゃん」と呼ぶことさえ許されているという。

エジル自身も過去に繰り返し政治的な野心を示してきた。昨年、エルドアン大統領が率いる厳格な保守・イスラム主義の政党AKPの役員に、党員によって選出された。AKPは「正義と躍進の党」の略称だ。