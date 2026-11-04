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ジオゴ・ダロトは、マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでの深刻な危機を乗り切ろうとする中、チームメイトに対し、誰も厳しい視線を免れないと警告した。ポルトガル人DFは、期待に応える責任を負うのは批判にさらされているマイケル・キャリック監督だけではなく、チームの一人ひとりだと強調している。

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カリック、オールド・トラッフォードでの続投を懸けた戦い

マンチェスター・ユナイテッドは最近、コモ戦とボーンマス戦での低調な内容を含む3連敗を喫し、9試合未勝利という苦しい時期を過ごした。ホームでボーンマスに0-3で敗れた後、クラブの首脳陣は厳しい視線を浴びるカリック監督に、職を守るための挽回の機会を与えることを選んだ。

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで衝撃的な17位に沈み、得失点差だけで降格圏を上回っている。しかし火曜日には、チャンピオンズリーグのローマ戦で2点差をひっくり返して3-2で勝利し、重要な活路を見いだした。

マンチェスターで強まる重圧

ダロトは、選手たちが苦境に立つ45歳の監督の陰に隠れることはできないと強調した。「監督だけでなく、全員がプレッシャーを感じている。このクラブで試合に勝てなければ、常に、関わる誰もがプレッシャーにさらされる。僕たちも当然それを感じていた。本来やるべきことを、全く十分にできていなかったからだ」

「こういう時期は本当につらい。正直に言う。残念ながら、僕は過去にも何度かこういう経験をしている。抜け出す唯一の方法は試合に勝つことだと思う。それが自信を得る唯一の方法だ」

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ユナイテッドにとっての転機となるか

今季ようやく3勝目を挙げたことで、切実に求めていた希望の光が差し込んだ。ダロトは、欧州の舞台での劇的な逆転勝利を、国内での巻き返しにつなげなければならないと考えている。

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「こういう夜は流れを変え、シーズンを変えることができる。この勝利は次の試合に向けた自信を与えてくれると思う」と語った。

「クラブに関わる全員に、僕たちが気にかけていること、状況を好転させたいと思っていることを感じてもらうのは重要だ。特に後半の45分間で、僕たちが本当に状況を好転させたいと思っていることを示せたと思う」

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日曜日はアストン・ヴィラ戦

カリック監督はローマ戦の勝利を「重要な夜」と表現したが、今週末にアストン・ヴィラをオールド・トラッフォードに迎える試合でも、その成果を積み重ねなければならないと、すでに選手たちに警告している。

ユナイテッドがわずかな差で1部残留圏にとどまるなか、日曜日の国内リーグ戦は極めて重要だ。ホームでさらに勝ち点を落とせば、欧州の舞台で得た勢いはたちまち失われ、監督の長期的な将来が再び危うくなる。