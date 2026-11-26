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レアル・マドリーは今季のチャンピオンズリーグで一度も負けておらず、全勝で首位に立っている。それでも数字は別の答えを示し、誰もが驚く結果となった。

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シミュレーションの計算は名声も歴史も考慮しない。考慮するのはパフォーマンスと確率だけであり、その計算はチャンピオンズリーグ制覇争いにおいて、バルセロナを伝統のライバルよりも上位に位置づけた。

バルセロナがサバフに4-1で大勝したことは、単なる勝ち点3の上積みにとどまらず、ラウンド16へのストレートインに向けた大きな一歩となった。この勝利でカタルーニャのクラブは上位4位以内に浮上し、複雑な計算をすることなく突破を決める状況にさらに近づいた。

しかし本当の驚きは、世界的なデータ企業「オプタ」の予測だった。同社はバルセロナを優勝候補トップ3に入れ、完璧な成績を残しているレアル・マドリーよりも上に評価したのである。

同社の最新シミュレーションによると、バルセロナのチャンピオンズリーグ優勝確率は12.58%で、優勝候補の3番手につけている。これを上回るのは、18.60%でトップのアーセナルと、16.29%で2位のバイエルン・ミュンヘンだけだ。

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予測順位表によれば、バルセロナのすぐ後ろには12.37%のパリ・サンジェルマンが続き、レアル・マドリーは10.69%で5位となっている（こちら）。

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この差はわずかに見えるが、大きな意味を持つ。レアル・マドリーは最初の5試合すべてに勝利し、勝ち点15で首位に立ち、バルセロナに勝ち点3差をつけている。それにもかかわらず、スーパーコンピューターはバルセロナのほうがレアル・マドリーよりもトロフィーを掲げる可能性が高いとみているのだ。

予測は、ハンス・フリック監督率いるバルセロナ陣営にとって大いに楽観できる内容となっている。チームがリーグフェーズを8位以内で終え、プレーオフを経ずにラウンド16へストレートインする確率は86.69%に上る。

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さらにスーパーコンピューターは、バルセロナが平均17.44ポイントでリーグフェーズを3位で終えると予測している。残り3試合を前に、非常に余裕のあるシナリオだ。

好材料はこれだけにとどまらず、ノックアウトステージにも及んでいる。バルセロナのラウンド16進出確率は97.15%で、ほぼ突破確実と言える数字だ。準々決勝進出の確率は69.16%、準決勝進出の確率は42.08%に達しており、これは欧州全クラブの中でもトップクラスの数字である。

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一方のレアル・マドリーは、細かな部分では上回っているものの、最も重要な争いでは後れを取っている。リーグフェーズを8位以内で終える確率は99.62%とバルセロナより高く、準々決勝進出の確率も69.95%とわずかに上回っている。しかし準決勝と優勝の話になると、再びバルセロナが優位に立つ。準決勝では42.08%対41.02%、決勝では12.58%対10.69%となっている。

道のりはまだ長く、たった1節ですべての予測が覆る可能性もある。サッカーに不変のものはないからだ。それでも今回の結果は、レアル・マドリーとバルセロナの争いを再燃させるには十分であり、バルセロナのファンに大きな希望を与える一方、レアル・マドリーには人工知能を前に実力を証明するという課題を突きつけている。