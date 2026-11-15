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バルセロナの若手有望株パウ・クバルシが、土壇場の必死のゴールライン上での守備でスペインのワールドカップ優勝を決めた、息をのむような瞬間について語った。10代のDFはアルゼンチンとの決勝で英雄となり、スペイン代表のサポーターの記憶に長く残るブロックを見せた。

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スペイン、延長戦の激闘を制して2度目のワールドカップ制覇

スペインは今夏、2026年大会の決勝でリオネル・メッシ擁するアルゼンチンに競り勝ち、2度目のワールドカップ優勝を果たした。延長開始から16分、フェラン・トーレスが決勝点を挙げてスペインをリードに導いたが、優勝の行方は終了間際まで分からなかった。

スペインが1-0のリードを守る120分、メッシはアウトサイドキックのパスで守備を切り裂き、ジュリアーノ・シメオネにつないだ。アトレティコ・マドリーのウインガーはゴール前を横切るパスを送ったが、クバルシがマルコ・セネシより素早く反応してボールをクリアし、アルゼンチンの同点ゴールを阻んだ。

クバルシ、セネシを阻んだ一瞬の判断を明かす

バルセロナのセンターバックは『The Athletic』のインタビューで、この決定的な場面を振り返り、ゴールライン上でクロスをクリアする前に、どう危険を察知したかを説明した。

「メッシがペナルティーエリアの端でボールを持ち、シメオネが僕たちの最終ラインの背後へ走り込んでいたのを覚えている」とクバルシは『The Athletic』に語った。「少し連係が途切れていたけど、メッシがパスを出した瞬間、素早く周囲を見て自分の位置を確認した」

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「隣にメリーノがいて、セネシが彼と僕の間のスペースを狙っているのが見えた。セネシが危険な位置にいると分かったし、シメオネがクロスを上げる動作に入った瞬間、全力でセネシのところへ飛び込み、あとは神に委ねるしかないと思った」

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「ボールを蹴り出してピッチに倒れ込んだ。完全に疲れ切っていた。芝生に顔を伏せたまま、振り返りもしなかった。スタンドから大きな歓声が上がっていないことに気づいて、片目を上げて自分たちのゴールを確かめた。ボールはネットに入っておらず、ほっと息を吐いた。最初に思ったのは『よし、世界王者になるまでに守らなければならないプレーが一つ減った』ということだった」

退場につながった接触と主な栄誉、急成長を物語る

延長戦の序盤にも、19歳のクバルシは93分の激しい接触で騒動の中心にいた。このプレーでアルゼンチンのMFエンソ・フェルナンデスが退場処分を受けた。痛みをこらえてプレーを続けた経緯について、クバルシはこう語った。「こぼれ球があって、互角のボールの奪い合いだった。お互い全力で行った。僕が先にボールに触れ、その後、空中で体がひっくり返った。でも、そのことは覚えていない。地面に体が当たった瞬間に、何が起きたか分かった。空中にいる間は、意識まで浮いているような感覚だった。手首を少し痛めたけど、ワールドカップ決勝では、アドレナリンが出ていれば何があってもプレーを続けられる」

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個人の評価よりチームの成功を優先してきたクバルシは、試合終了の笛が鳴った直後、大会最優秀若手選手に選ばれて驚いた。この栄誉は、ゴールデンボーイ賞も受賞し、スペイン代表で24試合に出場、2024年のデビュー以来バルセロナで141試合に出場してきた目覚ましい歩みに加わった。

イングランド戦でネーションズリーグの首位を懸ける

スペインは日曜夜、ネーションズリーグのグループステージ最終節でイングランドと対戦する。関心は再び代表戦へと移る。

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スペインはグループA3の首位でこの決戦を迎える。イングランドに対して重要な勝ち点3差をつけており、そのリードを守って首位を確定させたいところだ。