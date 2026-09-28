スペインの番組「エル・チリンギート」の司会者ジョゼップ・ペドレロルが、ウェンブリー・スタジアムでスペインがイングランドを3-2で下す勝利をもたらしたミケル・オヤルサバルのゴールの後、自身のプラットフォーム「X」のアカウントに投稿したメッセージで物議を醸した。

レアル・ソシエダの同フォワードのゴールの後、ペドレロルは自らの選択を明確に表明し、オヤルサバルはバロンドールを受賞するに値すると指摘した。この姿勢は、彼がこれまでにも何度も称賛してきたこのバスク人選手への大きな称賛を反映するものだった。

オヤルサバルはバロンドールの候補者リストには含まれておらず、それがペドレロルの選択を際立たせている。特に、ラミン・ヤマルやキリアン・エムバペといった名前が挙がる有力候補をめぐる議論が交わされるなか、さらにはラフィーニャやペドリのようにシーズン中に注目を集めながら候補から外れた選手がいるなかでのことだ。

オヤルサバルはイングランド戦をベンチから迎え、スペインが2-1とリードを許していた54分に監督によって投入された。

そして、レアル・ソシエダの同フォワードの投入はすぐに試合の様相を変えるのに貢献し、その後アレックス・バエナが同点ゴールを決めた。さらに終盤に最も重要な瞬間が訪れ、オヤルサバルがチャンスをものにして勝ち越しの3-2のゴールを決め、ウェンブリーのイングランド・サポーターの前でスペイン代表の逆転劇を完成させた。

この決定的なゴールは、バロンドールの公式候補者リストには含まれていないにもかかわらず、オヤルサバルの名を今季最高の選手をめぐる議論の輪へと呼び戻した。一方でペドレロルはそれ以上に踏み込み、自らの見解ではこのバスク人選手こそが賞に最もふさわしいとして彼を選んだ。