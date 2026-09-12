レアル・マドリードは立て直しに成功し、土曜夜にサンティアゴ・ベルナベウで行われたスペイン・リーグ第5節でラージョ・バジェカーノを4-1で下した。前半を3点リードで終えたものの、後半に入ると明らかに精彩を欠き、対戦相手に反撃と点差縮小の機会を与えることとなった。

レアル・マドリードは力強い立ち上がりを見せながらも、選手とサポーターに自信を植え付ける好機を逃した。ハーフタイム後の失速は、今シーズンにおける本質的な問題となりかねないものを露呈させたが、アルダ・ギュレルが試合に入って落ち着きを取り戻し、勝負を決定づける形となった。

レアル・マドリードは早い時間帯から優位に立ち、ラージョの致命的な守備のミスを突いた。PKを獲得すると、キリアン・エムバペが冷静に沈めて先制点を挙げた。続いてヴィニシウスがレジョンの別のミスを突き、ボールを持って抜け出して2点目につながる攻撃を完結させ、ホームチームのリードを広げた。

レアル・マドリードはプレスを続け、ヴィニシウス・ジュニオールはこの試合で最良の時間帯の一つを見せた。卓越したドリブルとチャンスメイクを披露し、ジュード・ベリンガムがペナルティーエリア外からの強烈なシュートで決めた3点目にも貢献。レアル・マドリードは3点リードで前半を終えた。

レアル・マドリードが試合を支配していたにもかかわらず、ラージョ・バジェカーノは後半の立ち上がりで異なる姿勢を見せ、ティボ・クルトゥワのゴールに実際の脅威を与え始めた。クルトゥワは幾度となく好セーブを見せ、ペドロ・ディアスの一撃がポストに阻まれる場面もあった。その後、セルヒオ・カミジョがレアル・マドリードの守備を混乱させる見事なシュートで点差を縮めることに成功した。

ホームチームのパフォーマンスは突如として落ち込み、特に中盤で疲労による苦戦が増していった。ラージョは絶え間ないプレスをかけ、レアル・マドリードを後退させてカウンター頼みに追い込んだ。これによりベルナベウのスタンドには再びブーイングが響き渡った。

試合が制御不能になりつつある中、ジョゼ・モウリーニョは選手交代でチームを活性化させる手を打ち、オーレリアン・チュアメニを投入。続いてアルダ・ギュレルを送り込んだが、彼こそが試合における最大の転機となった。

ギュレルは出場するや否や試合の様相を一変させた。ボールを引き出す動きを見せ、ビルドアップ、パス、シュートで存在感を示し、それまでの数分間で欠けていた落ち着きをレアル・マドリードにもたらした。そしてキリアン・エムバペに決定的なチャンスを演出し、エムバペが4点目を追加してレアル・マドリードの勝利を決定づけた。

この起用により、ギュレルはブーイングを鎮め、レアル・マドリードを勝利への道に引き戻すことに成功した。同時にこの試合は、チームが力強いサッカーを見せられる一方で、試合の流れの主導権を失った際の急激な失速を解消する必要がなお残っていることを浮き彫りにした。