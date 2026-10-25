ボルシア・ドルトムントの主将で、現在は前十字靱帯断裂により負傷離脱中のエムレ・ジャンが、「2023年の年間最優秀ドイツ代表選手」に大差で選ばれてから、もうすぐ3年になる。当時、ドイツ代表のファンクラブが実施した投票には約5万票が寄せられ、その64.6％がジャンに投じられた。

この結果がおかしいことは、すぐに明らかになった。センターバックのジャンはドイツ代表で、出場可能だった990分のうち412分しかプレーしておらず、2023年の11試合中5試合には出場していなかったからだ。ところが、Xのフォロワー数が多い2つのアカウントが冗談でジャンへの投票を呼びかけ、それが票につながった。

土曜日にもドルトムントの選手が投票で選ばれたが、その結果はかなり奇妙に映る。BVBがアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した試合で、フェリックス・ヌメチャがマン・オブ・ザ・マッチに選出されたのだ。86分から試合終了までにブンデスリーガの公式アプリを通じて寄せられた票の23％を、このドイツ代表選手が獲得した。

疑問に思う理由はいくつもある。ヌメチャは0-0の79分に交代していた。代わって入ったジョーブ・ベリンガムは、その1分後にマクシミリアン・バイアーの決勝点をお膳立てした。となれば、見事な決勝ゴールを決めたバイアーこそ、ファンから最も多くの支持を集めるはずだった。あるいは、司令塔としてドルトムントの攻撃を巧みに組み立てたジョーイ・フェールマンでもよかった。

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BVBのフェリックス・ヌメチャ、昨季の好調ぶりはどこへ

一方、ヌメチャのプレーは精彩を欠いた。昨季の好調を維持してワールドカップに臨んだものの、現在はその調子を失っていることを改めて示した。ワールドカップでは注目を集め、イングランドのクラブが獲得に1億台の金額を支払う用意があるとされるなど、移籍の憶測が相次いだ。

しかし、新シーズンの序盤はここまで振るわない。昇格組パーダーボルン戦（3-0）で途中出場からオーバーヘッドキックを含む重要な2得点を挙げたことを除けば、ゴールもアシストも記録していない。

とはいえ、26歳のヌメチャが完全に調子を崩しているわけではない。主要スタッツの数字は、まずまずの平均的な水準にある。ただ、BVBで違いを生み出すことを期待される彼には、ほかの選手よりも高い基準が求められる。昨年4月、ヌメチャが膝の靱帯断裂で欠場した際には、ニコ・コヴァチ監督も「フェリックスがいるBVBと、いないBVBは別物だ」と話していた。実際、チームは攻守をつなぐ役割を担う彼を欠いていた。

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フェリックス・ヌメチャ：ボールロスト、強度不足、リズムの欠如

しかし今のヌメチャは、良い面よりも悪い面がはるかに目立つ。ビルドアップでは、軽率さから不要なボールロストを重ねる。守備での一対一は甘く、力強さを欠き、ボールを持っていないときの動きにも改善の余地がある。攻守両面での強度も足りず、定期的に出場しているにもかかわらず、プレーのリズムをつかめていない。

ドイツ代表で14試合に出場したヌメチャが努力していないわけではない。ピッチ上で責任を負い、走り、さまざまなプレーを試みている。しかし、うまくいかない場面や判断を誤る場面が多すぎる。狭いスペースでプレーすることが多いだけに、それがすぐに危険な状況を招いてしまう。

6週間前、ホッフェンハイム戦で不振のヌメチャをハーフタイムに交代させた後、コヴァチ監督はこう語った。「フェリックスが、到達できる水準にまだ達していないのは確かだ。彼はワールドカップでプレーした。プレシーズンの準備がいつも通りではなかったのかもしれない。だから今は少し時間が必要だ。徐々に状態を上げていかなければならない。フィジカル面では、私が望む水準、彼が到達できる水準、そして以前達していた水準にまだ戻っていない。だが、いずれ戻る」

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不調のフェリックス・ヌメチャには休養が必要か

ドルトムントでは、その時が訪れるのをまだ待っている。ヌメチャはすでに3試合で90分間プレーし、9月初めと比べれば確かに状態は上向いている。それでも、試合を支配するようなパフォーマンスは見せられていない。その点では、依然として大きな改善が必要だ。

SGE戦での勝利後、ここ数日間のドルトムント勢の長距離移動による負担について問われたニコ・シュロッターベックは、Skyで「負荷管理というのは、いつもおかしな言葉だね」と話した。「僕はいつでもプレーできる」と語った主将だが、自分はディフェンダーだから比較的楽なのかもしれないとも付け加え、「前線では少し事情が違うと思う」と述べた。

ヌメチャの出場時間はBVBの選手で7番目に多い。その出場時間と現在の不調を考えれば、ひと息つくことが彼のためになるだろう。火曜日のブレーメンとのDFBポカールでそうなる可能性を、コヴァチ監督も少し示唆した。指揮官は、ジョーブ・ベリンガムが「カップ戦では間違いなく再び出場する」と説明しており、先発する可能性が高い。好プレーを見せたフェールマンをベンチに置くとも考えにくい。

ヌメチャにとって、ベンチスタートが今まさに必要なきっかけになるかもしれない。良いプレーの片鱗は見せているものの、安定感をまったく欠いている。コヴァチ監督は、ヌメチャが再び力を発揮し、安定したパフォーマンスを見せられるようにする方法を見つけなければならない。BVBに、昨季のようにダイナミックなプレーで違いを生み出すヌメチャが必要なのは間違いない。

フェリックス・ヌメチャ：BVBでの成績