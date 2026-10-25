3年近く前、現在は十字靱帯断裂で負傷離脱中のボルシア・ドルトムント主将エムレ・ジャンが、「2023年の年間最優秀ドイツ代表選手」に選ばれた。しかも大差での選出だった。当時、ドイツ代表のファンクラブが実施した投票には約5万票が集まり、その64.6％がジャンに投じられた。

この結果が不可解なのは、すぐに明らかになった。センターバックのジャンはドイツ代表で出場可能だった990分のうち、プレーしたのは412分だけ。2023年の11試合中5試合では出場機会すらなかった。それでも、Xで多くの人に届く2つのアカウントが冗談半分でジャンへの投票を呼びかけ、それに応じる人々がいたのだ。

土曜日にもドルトムントの選手が投票で選ばれたが、こちらもかなり奇妙な結果だった。BVBがアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した試合で、フェリックス・ヌメチャがプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。86分から試合終了までにブンデスリーガ公式アプリを通じて寄せられた票の23％を、このドイツ代表選手が獲得した。

驚くべき点はいくつもある。ヌメチャは0-0だった79分に交代していた。代わって入ったジョーブ・ベリンガムは、その1分後にマクシミリアン・バイアーの決勝ゴールをアシスト。見事な決勝ゴールを決めたバイアーこそ、ファンの支持でトップに立つのが自然だったはずだ。あるいは、クォーターバックのようにドルトムントの攻撃を巧みに組み立てたジョーイ・フェールマンでもよかった。

Getty Images

BVBのフェリックス・ヌメチャ、昨季の好調さを欠く

一方、ヌメチャのプレーは精彩を欠いた。昨季からW杯まで維持した好調さを、今は失っていることを改めて示した。W杯ではヌメチャが大きな話題となり、イングランドのクラブが1億以上の金額を支払う用意があるとも伝えられるなど、移籍の憶測が相次いだ。

しかし今季の出だしは、ここまでうまくいっていない。昇格組パーダーボルン戦（3-0）で途中出場からオーバーヘッドキックによるゴールを含む重要な2得点を挙げたことを除けば、得点もアシストもゼロだ。

とはいえ、26歳のヌメチャがまったく調子を崩しているわけではない。主要なスタッツでは、まずまずの平均的な数字を残している。ただ、BVBにとって違いを生み出す選手であるべきヌメチャに求められる水準は、他の選手よりも高い。昨年4月、膝の靱帯断裂でヌメチャが離脱した際、ニコ・コヴァチ監督も「フェリックスがいるBVBといないBVBは違う」と語っていた。実際、ボルシアにはプレーをつなぐ役割を担う彼が欠けていた。

Getty Images

フェリックス・ヌメチャ：ボールロスト、強度不足、リズムの欠如

だが今のヌメチャは、好プレーよりも課題が目立つ。ビルドアップでは、不注意による不要なボールロストが多い。守備での1対1では対応が緩く、競り合いの強さも足りない。オフザボールの動きにも改善の余地がある。攻守両面で強度を欠き、継続して出場しているにもかかわらずリズムをつかめていない。

ドイツ代表で14試合に出場したヌメチャが、努力していないわけではない。ピッチ上で責任を負い、走り、多くのことを試みている。それでも、うまくいかない場面や判断を誤る場面があまりに多い。狭いスペースにいることが多いだけに、それがすぐに危険な状況につながってしまう。

6週間前、ホッフェンハイム戦で精彩を欠いたヌメチャをハーフタイムに交代させた後、コヴァチ監督は「フェリックスが本来のレベルにまだ達していないのは確かだ」と語った。「彼はW杯でプレーした。プレシーズンの準備は、いつも通りにはいかなかったかもしれない。だから今は少し時間が必要だ。徐々に状態を上げていかなければならない。フィジカル面では、私が望むレベル、彼が到達でき、以前には到達していたレベルにまだない。だが、いずれ戻る」

IMAGO

調子の上がらないフェリックス・ヌメチャには休息が必要か

ドルトムントはまだその時を待っている。ヌメチャはすでに3試合でフル出場し、9月初めに比べれば確かに状態を上げた。それでも、試合を支配するようなパフォーマンスは見せられていない。その点では、なお大きな改善が必要だ。

SGE戦に勝利した後、ここ数日間のドルトムントの厳しい移動について問われたニコ・シュロッターベックは、Skyで「負荷管理というのは、いつもおかしな言葉だ」と語った。「僕はいつでもプレーできる」と主将は話す一方、ディフェンダーである自分には比較的容易なのかもしれないとも付け加えた。「前線は少し違うと思う」

ヌメチャの出場時間は、BVBの選手の中で7番目に多い。そのことと現在の不調を考えれば、一息つく時間があってもいい。火曜日のブレーメンとのDFBポカールで、そうなる可能性をコヴァチ監督も少し示唆した。ジョーブ・ベリンガムは「カップ戦では間違いなく再び出場する」と説明し、先発起用する見込みだ。また、好プレーを見せたフェールマンをベンチに置く可能性も、さほど高くない。

ヌメチャにとって、ベンチからのスタートが今まさに必要なきっかけになるかもしれない。良いプレーの片鱗は見せているが、安定感をまったく欠いている。コヴァチ監督は、ヌメチャが再び力を発揮し、パフォーマンスを安定させる道を見つけなければならない。BVBに昨季のような、ダイナミックに違いを生み出すヌメチャが必要なのは疑いようがない。

フェリックス・ヌメチャ：BVBでの成績