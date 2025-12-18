今もなお、ワールドカップの優勝セレモニーには、どれほど綿密に演出された祝賀ムードであっても、突然アナーキーになり、もはやどんな台本にも従わなくなる瞬間がある。2006年、アズーリの優勝後に、残りの服をすべてスタンドのティフォージにプレゼントしてしまい、ベルリン・オリンピアシュタディオンの芝の上をパンツ一枚で歩くジェンナーロ・ガットゥーゾ。2010年、スペインの優勝後、プロフェッショナルな場とされたインタビューの最中に、当時の恋人でテレビジャーナリストのサラ・カルボネロに口づけしたイケル・カシージャス。そして2022年カタールでは、トルコ人シェフのソルト・ベイが突然アルゼンチン代表の一員にでもなったかのように振る舞い、リオネル・メッシらからトロフィーをひったくった恥ずべき瞬間もあった。もっとも、あの時は塩を持っていなかったが。

そして、少なくとも当時すでに生きていたドイツのサッカーファン全員の集合的記憶に焼き付いている、あのひとつの場面がある。茶色い巻き毛、長くなびくジャケット、明るい色のゆったりしたスラックスのポケットに手を入れ、首には金メダル。周囲では選手たちが子どものようにはしゃぎ、カメラマンやフォトグラファーに追われながら祝福に酔いしれている中、フランツ・ベッケンバウアーがスタディオ・オリンピコの芝の上を物思いに沈むようにゆっくりと歩いている。集団的熱狂のただ中にある、親密な孤独と静けさの瞬間だった。

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1990年：ドイツにとってすべてが可能に思えた一年

「すべてがとても遠くに感じられた。あれだけ大きな歓声があって、あれだけ騒がしい雰囲気だったのにね。私はただピッチにいて、自分が動いていることも感じていた。でも誰かに押されているような気がした。誰かに促されているような。誰かに引っ張られているような。でも、その時何を考えていたかって？ もう覚えていない。たぶん夢を見ていたんだろう」と、ベッケンバウアー自身はこの孤独な瞬間をそう振り返っている。

1990年7月8日。ドイツはブラジルとイタリアに続いて史上3度目の世界王者となった。そして伝説であり、“サッカー皇帝”フランツ・ベッケンバウアーは、イタリア大会1990年の最後の魔法のような夜に、ついにドイツサッカーの“光の存在”となり、ちょうど新たな自分たちを見いだしつつあった国の、いわば陰の大統領のような存在になった。

大会が行われたのは、ドイツとドイツ人にとって何もかもが可能に思えた一年の真ん中だった。ベッケンバウアーとその選手たちは、集団的幸福感に満ちた夏を生み出す。ベルリンの壁は1989年11月9日に崩壊し、2つのドイツ国家はまさに一つになりつつあった。少なくとも、西ドイツのドイツ連邦共和国が考える意味での「一体化」ではあった。1990年10月3日、ローマでの歓喜から数カ月後、東ドイツは西ドイツに加わることになる。苦しい40年の分断の末、ドイツの地における現実社会主義の実験は終わりを告げた。東ドイツの選手たちはまだイタリア大会には参加していなかったにもかかわらず、このタイトルは両方のドイツ国家で等しく祝福された。1990年W杯は、全ドイツ的な最初の体験として受け止められた。長く分断されていた国家にとって、初めての共通の歓喜だった。

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フランツ・ベッケンバウアーは、選手と監督の両方でW杯を制した史上2人目の人物だった

このローマの夜、44歳だったフランツ・アントン・ベッケンバウアーは、ドイツ代表のチームシェフとして最後の試合で、それまでブラジルのマリオ・ザガロしか成し遂げていなかったことをやってのけた。選手として、そして監督としてワールドカップを制したのだ。おそらく最も型破りなドイツ人とも言えるこの男は、肩の力が抜け、軽やかで、エレガントで、繊細で、美しいものへと心を向ける人物だった。その彼こそが、この優勝の指揮者だった。フランツ・ベッケンバウアーは太陽の子だ。彼が部屋に入ると、その場の空気が一瞬止まったかのように感じられるほどのオーラに恵まれていた。選手として世界王者、監督として世界王者、そして後にはドイツの“夏のメルヘン”2006の設計者にもなる。彼には何もかもがたやすくできるように見えた。ずっと後になって、何ひとつたやすくなくなるまでは。彼が率いた2006年W杯招致をめぐって汚職疑惑が持ち上がり、息子の一人をがんで失い、それが文字通りだけでなく心も打ち砕いた。暗い思い、バイパス手術。ベッケンバウアーは表舞台から退く。その後、眼の梗塞、パーキンソン病、それに伴う初期の認知症。2024年1月7日、78歳で早すぎる死を迎えた。

だが、人間へと戻っていった“光の存在”のこの悲しい結末は、1990年にはまだあまりにも遠い先のことだった。「外に出て、楽しんで、サッカーをしてこい」。決勝前のロッカールームで、彼は選手たちにそう言った。考え得る限り最もシンプルな言葉であり、人間フランツ・ベッケンバウアーをよく物語っている。しかし同時に、彼が監督として決してお気楽者ではなかったことも隠してはいない。大会を通じて彼はチームを相手ごとに綿密に準備させ、どの試合でも選手たちが驚いた様子を見せることはなかった。常に主導権を握り、常に試合をコントロールしていた。同時に、すでに世界的スターだった、あるいはこれからそうなるロタール・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、アンドレアス・ブレーメ、ユルゲン・コーラー、トーマス・ヘスラー、ルディ・フェラーのような選手たちも含め、全員が自分に「できないこと」を理解していた。そこに対してベッケンバウアーは容赦がなかった。もちろん、イタリア大会で素晴らしいトーナメントを送っていたキャプテンのロタール・マテウスでさえ、自分が持っていたような才能には恵まれていないことを彼は知っていた。後にアルゼンチンのディエゴ・アルマンド・マラドーナが、マテウスを最も手強い対戦相手であり、お気に入りのライバルだと呼ぶことになるとしても、マテウスは完全にはマラドーナの域には達していなかった。

カイザー・フランツ、オー・レイ・ペレ、コーニング・ヨハンがサッカー界を支配した

だが、世界のサッカーにおけるベッケンバウアーの重要性は、さらに少し高く評価されるべきだろう。おそらくボールを使って最も多くのことができたのはマラドーナだったかもしれない。だが、新しいポジションを発明したことは一度もなかった。掃除役のリベロを後方からゲームを組み立てるプレーメーカーへと変えたベッケンバウアーとは違う。ローマ決勝の数年後、アリーゴ・サッキがACミランで4バック、ゾーンディフェンス、フォアチェックを導入するまで、彼はサッカーにおけるクォーターバックとしてゲームを整え、攻撃を活性化させていた。選手としてのベッケンバウアーの特長は、アウトサイドで放つ長く正確な対角線のパスと、まっすぐな背筋のまま、常に視線をピッチに向けながら守備ラインから持ち上がる抗いがたいドリブルだった。GOAT論争というものが生まれるはるか前、ベッケンバウアーはそのエレガンスで、ペレは得点力という自然の力で、そしてヨハン・クライフはオランダのトータルフットボールを象徴する天才として、世界サッカーを牽引していた。カイザー・フランツ、オー・レイ・ペレ、コーニング・ヨハン。サッカー界を支配した3人の友人たちである。

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監督となった今のベッケンバウアーにとって、選手たちに自分たちの「ただの人間らしさ」を突きつけることにためらいはなかった。チェコスロバキアとの準々決勝を1-0で辛勝した後、マテウスらはロッカールームで人生最大級の叱責を受けることになる。「フランツは完全に怒り狂っていた。俺たちはとんでもない大バカ者だって悪態をついて、まず氷の入ったバケツをロッカールームの端から端まで蹴り飛ばしたんだ。何が起きたのか、みんな分からなかったよ」と、後にアンドレアス・ブレーメはベッケンバウアーの激昂を振り返っている。マテウスもまた、あの時ほどひどく罵られたことは一度もなかったと同意するだろう。「でも、フランツはそれを意図的にやったんだ。彼はいつも先を見ていて、ひとつのサインを送りたかったんだ」

ベッケンバウアーのチームこそが、リネカーの伝説的な言葉を生んだ

その数日後のイングランドとの準決勝は、大会全体で最高の試合となる。絶好調の2チームが120分間にわたって一歩も譲らない戦いを演じた。最後はドイツがPK戦を制し、そしてギャリー・リネカーのあの伝説的な言葉が生まれる。「サッカーはシンプルなゲームだ。22人の男が90分間ボールを追いかけ回し、最後にはいつもドイツが勝つ」

決勝勝利後の感情の高ぶりの中で、ベッケンバウアーも数日後、内容的にはそれに近いことを語る。ただし、リネカーのような洗練された皮肉はない。その結果、当時のコーチであり後任となるベルティ・フォクツに、ほとんど背負いきれない重荷を課すことになる。「今や我々は世界ナンバーワンだし、ヨーロッパでもずっとナンバーワンだった。そこに東ドイツの選手たちまで加わる。だからドイツ代表は今後何年にもわたって負けないと思う。世界の他の国には申し訳ないね」

だが、現実はそうはならなかった。エレガントな世界市民ベッケンバウアーに比べると、より地味な“どこにでもいるドイツ人”のように見えたベルティ・フォクツの下で、ドイツ代表は1994年アメリカ大会、1998年フランス大会ともに準々決勝で敗退する。イングランドで行われた1996年欧州選手権での優勝、オリバー・ビアホフのゴールデンゴールによるタイトルが、この10年間における統一ドイツ代表の唯一の追加タイトルとなった。もっとも、その大会ではドレスデン出身の元東ドイツ市民、マティアス・ザマーが最優秀選手となっている。

ただ、1996年は、このベッケンバウアーのローマ散歩の夜から見れば、彼が代表のチームシェフとして初めて試合を指揮した時と同じくらい遠い未来のことだった。1984年、ドイツがユップ・デアヴァルの下で欧州選手権において初めて大会のグループステージで敗退した後、彼はBILD紙の友人たちによるキャンペーンにも後押しされ、チームシェフに据えられた。「フランツ：準備はできている」。ドイツ最大の新聞は、デアヴァル解任の日にそう見出しを打った。その時ベッケンバウアーが示していたのは、せいぜいアドバイザー職なら考えられるという程度の意思にすぎなかったが、その話はすでに世に出ていた。そしてDFBが実際に、デアヴァルの後任としてドイツサッカーを救ってほしいと彼に尋ねた時、彼はもう引き返せなかった、あるいは引き返したくなかった。1983年9月にニューヨーク・コスモスで最後の試合を終えていた39歳のコラムニストであり、サッカーを引退したベッケンバウアーは、一夜にしてチームシェフ・ベッケンバウアーになったのである。

チームシェフであって、ブンデストレーナーではない。ベッケンバウアーは監督ライセンスを取ったことが一度もなかったからだ。ブンデストレーナーとして公式に機能していたのは、常にライセンスを持つ彼のアシスタントの一人だった。だが、トップにいるのはベッケンバウアーだ。そして監督としてサッカーを再発明したわけではないにせよ、フランツ・ベッケンバウアーは監督としても同じく綿密で、かつ成功を収めた。1986年W杯準優勝、1988年欧州選手権ベスト4、ローマでの優勝、さらに後には古巣バイエルン・ミュンヘンで2度の暫定監督としてリーグ優勝と欧州カップ優勝も成し遂げている。

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ベッケンバウアーは手綱を緩めた。ただし、サッカーが絡まない限りで

1990年W杯でのドイツ成功の秘密は、相手への卓越した準備と予防的な小言に加え、チームスピリットにあった。ドイツはイタリアで、半ばホームのような大会を戦っていた。決勝の先発メンバー11人のうち5人が、当時世界最高のリーグだったセリエAでプレーしていたからだ。ASローマのトーマス・ベルトルトとルディ・フェラーに加え、ロタール・マテウス、アンドレアス・ブレーメ、ユルゲン・クリンスマンはインテルの“ドイツ勢”を形成していた。前年、インテルはスクデットを獲得し、ロタール・マテウスはナポリのマラドーナと並ぶセリエA最高の選手だった。

1990年W杯でマラドーナとアルゼンチンは、少なくとも7試合中3試合をナポリで戦うことができた。そしてナポリのファンに歓呼されながらイタリアを大会から追い出した一方で、DFBチームは実に5試合をサン・シーロで戦った。サッカーの大聖堂、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァは、あらゆる意味でドイツのホームスタジアムとなった。宿舎も近くに構えていた。コモ湖畔の城館で彼らは滞在していたのだ。ベッケンバウアーは、1986年にW杯準備中のマレンテのスポーツ学校で選手たちが合宿疲れを起こした苦い経験から学び、宿舎を家族にも開放した。少なくとも日中は、選手の妻たちもトレーニング拠点に入り、プールで過ごすことが許されていた。夜にビールを1、2杯、あるいはワインを一杯飲むのも明確に許可され、喫煙者たちも叱られなかった。もし選手がどうしても外に出たくなった場合、ドアの前にはロタール・マテウスの小さなプジョーのカブリオレが置かれていた。キーは差しっぱなしだ。ベッケンバウアーは手綱を緩めた。ただし、サッカーに関わらない限りで。

大会はユーゴスラビア相手の4-1で幕を開け、ロタール・マテウスが2得点。特に3-1を決めた、力強いフィニッシュで締めくくるダイナミックな独走は、大会を象徴するゴールのひとつとなった。続く力の差があったアラブ首長国連邦戦の5-1、カルロス・バルデラマとレネ・イギータを擁するコロンビア相手の手堅い1-1を経て、決勝トーナメント1回戦では早くも宿敵オランダが待っていた。ルディ・フェラーはフランク・ライカールトに唾を吐かれたのに退場となる。史上最大級の誤審のひとつだ。ユルゲン・クリンスマンは人生最高の試合を演じ、2-1。そして氷バケツの叱責が飛んだチェコスロバキア戦、イングランドとのPK戦、そしてついに大決勝。1986年と同じく再びアルゼンチンが相手だったが、今度はドイツが本命だった。

ただし決勝は期待外れだった。今になってYouTubeやFIFA+や、どこであれあらためて見返す必要のあるような試合ではない。アルゼンチンは出場停止で4人を欠いており、その中には準決勝で同点弾を決め、アルゼンチンに幸運なPK戦勝利をもたらすきっかけを作ってイタリアを泣かせたFWクラウディオ・カニーヒアも含まれていた。

アルゼンチンは1990年大会を通じて、そもそも得点を奪うことにあまり関心を示さず、主として激しく守って荒っぽくファウルを重ねてきたが、決勝はまさに蹴り合いのような展開になった。南米勢は9人で試合を終え、90分間で本当の決定機をひとつも作れなかった。ピッチ上で最も優れていた選手は、ブロンドの“ヴォクヒラ”をたなびかせたVfBシュトゥットガルトの屈強な守備者、ギド・ブッフバルトだった。決勝でディエゴ・マラドーナの番人を務め、人生最高の試合を見せたのである。

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ブッフバルトはいかにしてディエゴ・マラドーナを絶望させたのか

「最初は彼も調子が良かった」と、ブッフバルトはかつて地球上最高のフットボーラーとの私的な一騎打ちを振り返っている。「でも、だんだんイライラしていったんだ」。試合が進むにつれ、マラドーナは「どんどん小さく」なっていったという。ブッフバルトがまたしてもデュエルに勝った時、苛立ったマラドーナは芝の上に座り込みながら「You again」とうめく。またお前か。世界的スターがシュヴァーベンの潰し屋に対して見せた無条件の降伏だった。そしてその男は特別なトロフィーを手にすることになる。以来、ギド・ブッフバルトはドイツのサッカーファンから「ディエゴ」と呼ばれるようになった。その一方で、この夜のディエゴと仲間たちは前に出てもほとんど何も生み出せなかった。結果として、W杯決勝がPKで決着するのは史上初となる。そして、おそらくさらに象徴的なのは、アルゼンチンのファウルに支配されたこの試合で、ファウルではないプレーが決勝点につながるPKを生んだことだ。ルディ・フェラーがペナルティーエリア内でロベルト・センシーニの伸ばした脚に倒れ込んだのである。フェラー自身が今日認めているように、VARがあれば到底支持されないPKだった。

ドイツ、そしてイタリアでも喝采を浴びたアンドレアス・ブレーメのPKをめぐっては、当時という時代を実に鮮やかに映し出し、当時のサッカーを雄弁に物語る、特別なエピソードもある。ブレーメがPKスポットに向かったのは、ロタール・マテウスが少し不安を感じていたからにすぎない。キャプテンは前半のうちにスパイクのソールが割れていたのだ。「素材の不良だった。スタッドが足の下からぶら下がっていた。まだ最後の繊維でつながっている乳歯みたいにね」と、後にマテウスは振り返っている。素材不良？ それとも、むしろ素材疲労だったのではないか。もともとプーマと契約しており、父親がフランケン地方ヘルツォーゲンアウラハのその用品メーカーで用務員をしていたマテウスは、アディダスのコパ・ムンディアル、サイズ40 ⅓を1982年から代表で履き続けていた。当時、少なくともドイツ代表では、選手が自分の好きなスパイクやスポンサーのスパイクを履くことは許されていなかった。そして代表は、2027年にナイキへ移るまでは、アディダスの土地だった。

マラドーナは、決勝でマテウスが履いたスパイクの靴ひもを結んでいた

だが、マテウスと壊れたコパ・ムンディアルの話に戻ろう。このスパイクが現在ドイツ・サッカー博物館に展示されているのは、もうひとつの物語も語れるからだ。1988年、あの一足はディエゴ・アルマンド・マラドーナの“魔法の足”まで包み込んでいたのである。ミシェル・プラティニの引退試合で、この世界的スターが自分のスパイクを忘れてしまったため、マテウスは予備のスパイクを貸した。それこそが、ローマ決勝で壊れるあの象徴的なコパ・ムンディアルだった。マラドーナにはスパイクのひもを結ぶ独特のやり方があり、必ずひとつハトメを飛ばしていた。マテウスはその結び方をそのままにし、やがて慣れた。そうして人生で最も重要な決勝で、彼はマラドーナがひもを結んだスパイクを履いて、マラドーナと対戦したのである。

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ソールが割れた後、マテウスはハーフタイムにスパイクを替えたが、その予備の靴は半サイズ大きかった。もうすぐ35年が経とうという今、どんな親善試合であれスター選手ごとに3足のスパイクが用意される時代からすると、これもまた想像してみるべき話だ。W杯決勝を戦っているのに、用具係は全員にぴったり合うスパイクを十分に持ってきていないのだ。伝説的だ。あるいは、そうでもないか。

いずれにせよ、少し大きく、履き慣れてもいないスパイクにマテウスは完全な安心感を持てず、PKを蹴るのを見送った。アンディ・ブレーメが向かう。左下、ポストのわずか横にぴたりと収まる完璧なキックを放ち、アルゼンチンのゴールで“PKキラー”だったセルヒオ・ゴイコチェアにもチャンスはなかった。ブレーメは身をひるがえして走り去り、両手を胸の前で上下に振りながら、不器用に一度、二度と跳び上がる。やがてチームメイトたちが彼の上に覆いかぶさる。実に本物で、実に自然発生的で、間違いなく練習されたものではない歓喜だった。その後の数週間、この一節を書いている筆者だけでは決してないはずだが、何度も何度も空き地のピッチで真似されることになる祝福でもあった。その4分42秒のプレー時間と3分のアディショナルタイムの後、ドイツは世界王者となった。

ルンメニゲが副音声解説「ドイツが3度目の世界王者です」

ドイツの選手たちは抱き合い、跳び回る。マラドーナは泣く。ベッケンバウアーはインタビューを受け、その間にも選手たちは表彰式の準備を整えている。アルゼンチンの選手たちがメダルを受け取ると、スタジアムにはブーイングが響く。マラドーナは泣く。長く、胸を締めつけるように。白い衣装をなびかせた女性たち、そして頭上には巨大な大理石の彫像――ロムルスとレムスにカピトリーノの狼、コロッセオなど――が載っている。狂気じみた光景だ。ドイツの選手たちとコーチ陣には金メダル。そしてワールドカップのトロフィー。「間違いなく、このスタジアムで最も多くキスされている物体ですね」と、1986年の敗れた決勝で主将を務めたカール＝ハインツ・ルンメニゲがARDで副音声解説を務めながら語る。「ええ、そうですね、女性たちにはまだ手を出せませんからね」と、実況のゲルト・ルーベンバウアーは父親じみた冗談を飛ばす。ルンメニゲはその気まずい瞬間に笑う。90年代のすべてが本当に良かったわけではなかった。まばゆいライトショー。選手たちはトロフィーを手にスタジアムを走り回る。「ジーク！」とドイツのファンが唱和する。1974年の世界王者GKで、今はGKコーチのゼップ・マイヤーが、スーパー8カメラでそのすべてを撮影している。この飾り気のないW杯ドキュメンタリーが、『We are the Champions』という素朴なタイトルでベルリンの映画祭11mmで初上映されるのは、その22年後のことだ。スタディオ・オリンピコは黒・赤・金と緑・白・赤の旗で埋め尽くされている。選手たちは跳ねる。跳ねる。跳ねる。歓喜する。ボド・イルクナーはイッケ・ヘスラーを背負っている。アンドレアス・ブレーメはトロフィーにキスをする。フランツ・ベッケンバウアーは光の中へ歩いていく。