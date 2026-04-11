先頭に立つのはモロッコ出身のスター。マンチーニ監督はアル・サッドの戦力を結集し、アル・ヒラル戦に臨む。

アル・サッドはACLノックアウトステージへ24選手（外国人10名）を連れてジェッダへ。

クラブは公式サイトで、本日土曜に出発するメンバーを発表した。試合はリヤドの「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」で行われ、チームは2日前に現地入りする。

勝者は準々決勝でヴィッセル神戸と対戦する。

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イタリア人監督ロベルト・マンチーニは、左SBパウロ・オタヴィオ、右WGジョバンニ・エンリケ、MFクラウディニョ、FWロベルト・フィルミーノなどブラジル代表を招集した。

さらに、センターバックのモロッコ代表ロマン・サイス、ウルグアイ代表MFアウグスティン・ソリア、スペイン代表FWラファ・ムヒカ、フランス代表右SBユネス・アルハナシュ、オランダ代表ウイングのジャベロ・デルロソン、マリ代表MFモハメド・カマラも選ばれた。

さらに、2019年と2023年にアジア最優秀選手に選ばれたアクラム・アフィフ、主将ハッサン・アル・ハイドゥス、右SBペドロ・ミゲルなどカタール代表14名も選ばれた。

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アル・サッドの全メンバーは以下の通り：

「サアド・アル・ドスリ、ミシャル・バルシュム、ユセフ・アル・バルーシ、カリーム・モハメド、ペドロ・ミゲル、ロマン・サイス、アフメド・スヘイル、パウロ・オタヴィオ、 タレク・サルマン、アウグスティン・ソリア、モハメド・カマラ、ラファ・モヒカ、アクラム・アフィフ、ハシム・アリ、ジョバンニ・エンリケ、クラウディニョ、ロベルト・フェルミーノ、ユヌス・アルハナシュ、アリ・アスド、ハビエロ・デルロソン、ホウキ・ブアラム、ハッサン・アルハイドゥス、モハメド・アルバクリ、アブドゥッラー・アルヤズィーディ」。