「彼がすぐにでも我々の助けになれる、という考えはもちろんある」と、オーレ・ブックは昨年5月に語っていた。 ボルシア・ドルトムントはその直前、ジョアン・ガドゥ獲得のために約2000万ユーロを投じたばかりだった。オーストリアでのプロ59試合の経験を持つ19歳のセンターバックにしては、ぱっと見で決して少なくない金額だ。

それから3カ月が過ぎ、見る側にもより多くの材料がそろった。そうした機会は十分にあった。というのも、ガドゥはすでにトレーニング初日から合流し、6試合のテストマッチすべてで3バックの右を務めたからだ。そのうち2試合では90分超、1試合では80分超プレーしている。

そこで見せたものは、多くの場面で印象的だった。何より目を引くのは、ガドゥのアスリート能力と屈強さだ。フランス人DFはこの若さですでに本物のフィジカルの持ち主だ。少し誇張して言えば、ガドゥは実際に守備をしているというより、相手の前に立ちはだかり、ぶつかってきた相手をはね返しているだけのようにも見える。

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ジョアン・ガドゥは守備でもビルドアップでも説得力を示した

さらに、時速約34キロという十分に優れたスピードも備えている。これはBVBのプレーにおいて、それ以外ではやや不足している要素でもある。ガドゥはテストマッチでいくつもの走力勝負を制した。フィジカルの強さと相まって、守備という本業においてはなかなか打ち負かせない存在だった。

ボールを持った場面でも、ガドゥはすでに自らの大きな成長ポテンシャルをうかがわせた。何度も巧みに持ち運び、プレッシャーを受けても落ち着いてボールを保持し、低い弾道の前進パスで味方に縦線間でボールを届けようとしていた。

こうしたガドゥのビルドアップにおける縦方向への意識は、前所属クラブのレッドブル・ザルツブルクですでによく身につけている。8度のU-19代表歴を持つ彼は、そこでパス成功率ほぼ90％を記録し、1試合平均で50本超のパスを出していた。ドルトムントのプレースタイルも同じ方向性にあるため、同様の数字を期待することができる。

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ジョアン・ガドゥはBVBで先発の座をつかんでスタート

ただし、BVBのユニフォームでもすでに見えているように、ガドゥはパスワークで時にやりすぎることがある。そういう場面では、次のエリアにより高いリスクをかけてボールを失うより、よりシンプルな解決策のほうが望ましい。そこはまだ、より良い判断のバランスを見つける必要がある。一方で、ニコ・コバチ監督の下でビルドアップの出だしにおいて非常にしばしば着想を欠いていたボルシアにとって、後方から何かを試み、ラインを破るボールをレパートリーに持つ選手がガドゥという形で存在するのは朗報でもある。

純粋な迫力、スピード、そしてパス能力を兼ね備えたこの組み合わせにより、ガドゥは加入直後からそれ以上を想像させるものを持っている。今の時期、先発入りへの道は彼にとって追い風だ。というのも、ニコ・シュロッターベックとエムレ・ジャンという2人の有力なライバルが、いずれも長期離脱中だからだ。特に後者は、秋に十字靭帯断裂から復帰しても、継続的に出場機会を得るのは難しいかもしれない。

そのため現時点では、3バックは自然と決まる。左にラミ・ベンセバイニ、中央にヴァルデマール・アントン、右にガドゥだ。シュロッターベックが戻れば、理想的なシナリオでは本来ベンセバイニのポジションに入るべきだろう。そうすれば、強力な左足を生かしてビルドアップでの能力を余すことなく発揮できる。

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バイエルンとのスーパーカップがジョアン・ガドゥにとって最初の本格テストに

つまり今後数カ月のガドゥの見通しは、多くの面で明るい。パフォーマンスを安定して維持できれば、他の著名な新戦力の陰にやや隠れているこの若手は、ドルトムントのチームにとってすぐに重要な一員となるかもしれない。

ガドゥにとって最初の本当の試練は、今週土曜日にやって来る。フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップで、王者FCバイエルン・ミュンヘンが乗り込んでくる。その時、ガドゥは高い確率でルイス・ディアスとより多く対峙することになりそうだし、ハリー・ケインも十分な出場時間を得て、時折ガドゥの行く手を横切ることになるだろう。

とりわけ右サイドでの直接対決では、格上の相手に対してガドゥのポジショニングがどれほど早く限界に突き当たるのかが明らかになるだろう。すでにいくつかの場面で、相手にあっさりつり出され、かなり不用意に持ち場を離れてしまったことがあった。その背後に生まれたスペースでの前進は、ガドゥもその高いスピードをもってしても埋めることができなかった。

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BVBのジョアン・ガドゥ「その時間は試合でも使うことができる」

「もちろん19歳の選手であり、新しいリーグ、そしてさらに少し大きなクラブへやって来る」と、スポーツディレクターのブックはかつて5月に落ち着いた口調で語り、ガドゥが今、間違いなく浮き沈みを伴う適応プロセスを始めたのだとあらためて強調していた。

いま、彼には扉が開かれている。良いパフォーマンスを見せるたびに、ガドゥはより外しにくい存在になっていく。ここまでのスタートは素晴らしい。そもそも、彼を純粋なチャレンジャーであり長い目で見るべき存在だと見ているわけではないことを、ブックはすでに否定していた。「もちろん、彼には必要な時間も与える。だが、その時間は試合でも使うことができる、という考え方でもある」

ジョアン・ガドゥ：これまでのキャリア一覧