ナポリは日曜日、今季リーグ戦初黒星を喫した。イ・パルテノペイは本拠地スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでコモに1-2で敗戦。元FCユトレヒトFWアナスタシオス・ドゥヴィカスが前半のうちに決勝点を挙げ、マッチウィナーとなった。コモは2試合を終えて勝ち点4、ナポリは3となっている。

最初の決定機こそマティアス・オリベラに訪れたものの、その後まもなくコモが deserved に先制した。アサネ・ディアオがオリベラをかわしてマルティン・バトゥリナへ折り返すと、バトゥリナが反転から見事に決めて0-1となった。

そのわずか1分後には、先発出場したノア・ラングが同点弾を決めることもできた。活発な動きを見せていた左ウイングは、マッテオ・ポリターノの完璧なクロスを受け、ファーサイドでゴール前からヘディングシュート。しかし、わずかに上へ外れた。

それでも前半30分、ナポリがついに同点に追いつく。ポリターノがラスムス・ホイルンドへ鋭い縦パスを入れると、ホイルンドは足の下を通す形でボールを収め、左足で豪快にファーへ突き刺して1-1とした。

しかし、ラングとチームメートたちはこの同点を長く喜べなかった。コモはわずか5分で再びリードを奪う。アンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサとアミル・ラフマニの拙い対応から、ドゥヴィカスがフリーで押し込んで1-2となった。

後半に入ると、ナポリは同点に迫るような大きなチャンスをほとんど作れなかった。最大の好機はオリベラの場面だったかもしれない。ラングの見事なプレーを起点にした形から、オリベラはシュートを上へ外した。元エールディビジーのスターは56分に交代している。

それでもアディショナルタイム深く、スタニスラフ・ロボトカがこぼれ球を強烈に蹴り込んで勝ち点1を救ったかに思われた。しかし、その前の組み立ての場面で元アヤックスのロレンツォ・ルッカがオフサイド。これにより、スコアは1-2のままだった。