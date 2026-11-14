先発争いは3ポジション、2カ所の変更が確実でカラフィオーリには不透明な点も。ベルギー対イタリアに向けたマンチーニの選択

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ベルギーとイタリアは直接対決で、ネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦う。ロベルト・マンチーニ監督は、フランスに勝利した試合で先発した重要な選手2人を欠き、先発メンバーの選択に多くの悩みを抱えている。複数の変更を加える見込みだ。

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サン・シーロでフランスに3-1で快勝したイタリアは、ロベルト・マンチーニ監督の下、2026/27シーズンのUEFAネーションズリーグ、リーグA・グループ1で暫定首位に立った。ただし、準々決勝進出には、11月15日（日）20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王競技場で行われるベルギーとの決戦で、少なくとも引き分ける必要がある。



3つの結果のうち2つで突破可能：突破にはグループ2位以内に入らなければならない。現在、イタリアは勝ち点10でフランスと並び、首位に立つ。ベルギーが勝ち点9で追っている。そのため、フランスが敗れればイタリアも負けることができ、ファン・ボメル監督率いるベルギーとは、フランスの結果に関係なく引き分けでもよい。

ただ、慎重な姿勢をイタリアに求めていたベルギー代表監督に対し、マンチーニ監督は記者会見で、極めて攻撃的な姿勢を取ると明言した。「待ち構えるのは我々のメンタリティーにない。あっという間に形勢が変わり、その後に挽回できなくなるリスクもある。我々は常に勝つつもりでプレーする。勝利をもたらすのは勇気だからだ」

カンビアーギとフラッテージの離脱で変更を余儀なくされる：可能な限り、フランス戦で見せた形を踏襲する構えだ。基本は4-3-3で、前線と最終ラインの両サイドが積極的に攻撃へ関わる。ただ、マンチーニ監督は試合後、フラッテージを筋肉の問題で、カンビアーギを足首の痛みで欠いており、2人の変更は避けられない。

カラフィオーリは状態を見極める：欠場が確定している2人に加え、マンチーニ監督は記者会見で、主力の一人であるリッカルド・カラフィオーリの起用にも迷いがあると認めた。アーセナルのDFは、イタリア代表でも左サイドバックとしての起用が定着したが、万全ではなく、休養が必要な状態だ。判断は明日下される。「カラフィオーリは状態を見極める必要がある選手の一人だ」

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確実な顔ぶれ：マンチーニ監督の構想で起用が確実なのは、GKのドンナルンマ（フランス戦でミスを犯したが、主将を続投）、DFのバストーニ（画面上のイエローカード表示は誤りで、出場停止ではない）とスカルヴィーニ、中盤のバレッラとトナーリ、そして攻撃陣をけん引する前線のピオ・エスポジトだ。

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次の試合 BEL UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ITA 視聴する

3つのポジション争い：まず決着していないのは2つ。右サイドバックでは、サン・シーロでも積極性を見せたカヨデのポジションをパレストラが脅かそうとしている。フラッテージの代役では、同じインサイドハーフに入るドゥンビアが優勢だが、司令塔としてファジョーリも序列を上げている。その場合はトナーリがインサイドハーフに回る。 3つ目は右ウイングだ。フランス戦に先発したセバスティアーノ・エスポジトに代わり、ベルガラが出場する準備を整えている。ただし、この選択はカンビアーギの代役が誰になるかにも左右されそうだ。

ディマルコの役割：カンビアーギの代役は、カラフィオーリが出場するかどうかと密接に関わる。マンチーニ監督は、ディマルコを高い位置のサイドで起用する構想を以前から持っていると改めて語った。アーセナル所属のカラフィオーリが出場すれば、ディマルコがウイングに入り、1対1を得意とするベルガラが反対サイドに立つ。一方、カラフィオーリが出場できなければ、ディマルコをサイドバックに下げてその位置に据え、前方に1対1を得意とする選手を置く案が最も堅実だろう。ベルガラを左に回してセバスティアーノ・エスポジトを右に置くか、アルファジョ・シセやマッティア・リベラリといった非常に若い選手を先発でデビューさせることになる。

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ベルギー対イタリア、予想スタメン



ベルギー（4-3-3）：ラメンス；カスターニュ、ンゴイ、メヘレ、デ・カイペル；ティーレマンス、ラスキン、デ・ブライネ；モレイラ、デ・ケテラーレ、ドク。監督：ファン・ボメル。



イタリア（4-3-3）：ドンナルンマ；カヨデ／パレストラ、スカルヴィーニ、バストーニ、カラフィオーリ；ドゥンビア／ファジョーリ、トナーリ、バレッラ；ベルガラ、ピオ・エスポジト、ディマルコ。監督：マンチーニ。