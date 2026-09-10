先制点を決めたジャマル・ムシアラをきっかけにバイエルン・ミュンヘンが勢いに乗り、FKボデ／グリムトに大敗を浴びせた

バイエルン・ミュンヘンが今季チャンピオンズリーグ初勝利を挙げた。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、最終的にFKボデ/グリムトを5-0で圧倒。前半に素晴らしいプレーを見せた相手に対し、ジャマル・ムシアラの先制点を皮切りに、ハリー・ケイン、アルフォンソ・デイヴィス、そしてマイケル・オリーズェ（2得点）もレコルトマイスターの得点者となった。

バイエルンではイスマエル・サイバリに先発の座はなく、トップ下の10番の位置ではムシアラがFWケインの後ろで優先された。モロッコ代表のサイバリは後半半ばに途中出場。両ウイングにオリーズェとルイス・ディアスを配し、バイエルンの前線は万全の陣容だった。

ボデは前半、組織的に素晴らしい守備を見せて比較的チャンスを与えなかったが、バイエルンはあらゆる攻撃を止め切るにはあまりに質が高すぎた。それでもノルウェー勢は見事に0-0でハーフタイムを迎えることに成功した。

後半開始からまだ2分も経たないうちに、ついにバイエルンが襲いかかった。ケインのシュートはブロックされたが、そのおかげで偶然にもムシアラの右足の前へ完璧にこぼれ、途中出場したばかりのGKユリアン・ルンドをファーへの強烈なシュートで破った。1-0となった。

1時間を迎えたところで、バイエルンがリードを広げた。オリーズェのFKは鋭くゴール前へ送られ、チャンスをうかがっていたケインがルンド、負傷したニキータ・ハイキンに代わって入ったGKの後ろへ、正確なヘディングで決めた。2-0。

この夜の3点目は、おそらく最も美しいゴールだった。バイエルンの攻撃は途切れかけたが、デイヴィスが得意の左足の前にボールを収めると、破壊力抜群の一撃を叩き込んだ。3-0。

終了10分前にはオリーズェもゴールを追加した。フランス人MFはゴールから約20メートルの位置であまりに自由を与えられ、その好機を左上隅への強烈なシュートで最大限に生かした。4-0。

終盤、ノルウェーのチームは1人少ない状況を強いられた。オディン・ビョルトゥフトが抜け出した選手を倒し、一発退場のレッドカードを受けた。10人となったボデはさらに1点を失った。オリーズェが再び左足で鮮やかに決め、5-0となった。



