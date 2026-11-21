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復帰戦に臨んだヴィニシウス・ジュニオールが、前半に苦戦したレアル・マドリーの逆転勝利に大きく貢献した。

レアル・マドリーはキリアン・エンバペがPKを失敗したものの、セルタ・ビーゴに2-1（前半0-1）で勝利。少なくとも一時的に、バルセロナと勝ち点で並んだ。ただ、首位に立つハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、日曜日に再び元の勝ち点差をつける可能性がある。

パブロ・ドゥラン（7分）がアウェーのセルタに早々と先制点をもたらした。その約30分後、エンバペに同点のチャンスが訪れた。しかし、フランス人スターは自ら獲得したPKをゴールの大きく上に外した（38分）。ジュード・ベリンガム（66分）が1-1とし、カルロス・エスピ（85分）が終盤に2-1の勝ち越し点を決めた。

レアル・マドリーの2得点に絡んだヴィニシウス・ジュニオール

4試合の出場停止を終えたヴィニシウス・ジュニオールが57分に投入されると、レアル・マドリーはすぐに同点に追いついた。ブラジル人アタッカーは左サイドで加速してエンバペにパス。エンバペがベリンガムへの得点をお膳立てした。

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21歳のエスピによる決勝点にも、ヴィニシウスが絡んだ。スペイン人FWに向けて正確なクロスを送り、エスピはヘディングシュートを一度は阻まれたものの、こぼれ球をゴールラインの向こうへ押し込んだ。

元ドルトムントのベリンガムは、イングランド人として史上3人目となるスペイン1部リーグ通算100試合出場を達成した。これまでに達成したのはデイヴィッド・ベッカム（113試合）とギャリー・リネカー（103試合）のみ。39得点のベリンガムは、バルセロナで42得点を挙げたリネカーに迫っている。ベッカムはレアル・マドリーでラ・リーガ13得点を記録した。