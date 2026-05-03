元PSVのヨリット・ヘンドリックスは日曜、ハノーファー96戦で後半アディショナルタイムに劇的ゴールを決め、SVエルバースベルクを2位に導いた。この順位は来季1部昇格の条件を満たす。

ヘンドリックスの所属するミュンスターは降格圏に沈むが、この引き分けで16位フォルトゥナ・デュッセルドルフとの差は5ポイントのまま。16位はプレーオフ進出圏であり、チームはなお降格の危機にある。

一方、昇格を目指すハノーファー96は、試合の大半をリードしたが、3分のロスタイムにヘンドリックスの同点弾で勝ち点を逃した。

ゴール前約25mでボールを受けた彼は迷わずボレー。ボールはGKの頭上を抜き、3－3の同点とした。この1点でハノーファーは昇格争いで貴重な2ポイントを失った。

このゴールで、SCパーダーボルンに5-1で勝ったエルバースベルクはハノーファーを抜き、2位に浮上した。また、この結果、すでに昇格を決めていたシャルケの優勝も正式に確定した。

2位争いは残り3クラブ。エルバースベルクが59ポイントで2位、ハノーファーとパーダーボルンがそれぞれ58ポイントで3位と4位。残り2節。

3位チームはプレーオフを勝ち進めれば昇格可能で、その場合ブンデスリーガ16位（現時点ではVfLヴォルフスブルク）と対戦する。