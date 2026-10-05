イタリアはネーションズリーグのグループステージで、再びトルコを下した（3-1）。元PSVのFWジャンルカ・スカマッカは前半に、代表通算25試合目で自身2点目となるゴールを記録した。

試合開始から15分足らずで、ジャンルイジ・ドンナルンマがオザン・カバクの強烈なシュートを見事なセーブで防いだ。10分後にはスカマッカがホームのイタリアに先制点をもたらしたかに見えたが、長身FWはオフサイドでプレーを止められた。

その直後、スカマッカが今度はしっかり決めた。ペナルティーエリア内からのシュートがクロスバーを介してゴールに吸い込まれた。なお、PSVでのプレー経験を持つこのストライカーは、自身の見事なゴールにも驚くほど冷静な反応を見せた。

得点を挙げたスカマッカは、後半開始10分でロベルト・マンチーニ監督にベンチへ下げられた。さらに2分後には、イッサ・ドゥンビアのシュートがトルコGKウールジャン・チャクルに阻まれた。だが、1時間を過ぎてから得点したのはトルコだった。アラル・シムシルがドンナルンマを破り、スコアを振り出しに戻した。

トルコの歓喜は長くは続かなかった。途中出場のリッカルド・カラフィオーリが強烈なヘディングでイタリアに再びリードをもたらしたからだ。終盤にほとんど反撃できなかったアウェーのトルコにとっては、厳しい展開となった。

マンチーニ率いるチームはさらに3-1とした。フランチェスコ・ピオ・エスポジトが冷静に決め切った。勝利したイタリアは、ネーションズリーグのグループAで勝ち点7に到達。首位フランスとは3ポイント差となっている。