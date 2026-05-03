元PSVのヨリット・ヘンドリックスが放った驚異的なゴールが、昇格争いに大きな影響を与える可能性がある。

元PSVのヨリット・ヘンドリックスは日曜、ハノーファー96戦で後半アディショナルタイムに劇的ゴールを決め、SVエルバースベルクを2位に導いた。この順位はドイツトップリーグへの自動昇格圏である。

ヘンドリックスの所属するミュンスターは降格圏に沈むが、この引き分けで16位フォルトゥナ・デュッセルドルフとの差は5ポイントのまま。16位はプレーオフ進出圏であり、チームが降格する可能性は依然として高い。

一方、昇格を目指すハノーファー96は、試合の大半をリードしたが、3分のアディショナルタイムにヘンドリックスの同点弾で勝ち点を逃した。

ゴール前約25mでボールを受けた彼は迷わずボレーを放ち、GKを超えてネットを揺らした。スコアは3－3の同点。ハノーファーは昇格争いで貴重な2ポイントを失った。

このゴールでエルバースベルクは5－1でSCパーダーボルンを下し、順位表でハノーファーを上回った。さらにこの勝利が、すでに昇格を決めていたシャルケの優勝を確定させた。

2位争いは残り3クラブ。エルバースベルクが59ポイントで2位、ハノーファーとパーダーボルンがそれぞれ58ポイントで3位と4位。残り2節。

3位チームはプレーオフを勝ち進めれば昇格可能で、その場合ブンデスリーガ16位（現時点ではVfLヴォルフスブルク）と対戦する。