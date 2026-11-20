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ティミー・シモンスが金曜日、KRCヘンクの新監督として発表された。ベルギー人のシモンスは記者会見で、国内でのステップアップのために去ったOHルーヴェンが示した大きな失望などについて質問を受けた。

シモンスは夏にOHLの監督に就任した。チームはシモンスの下で苦しいスタートを切ったものの、ここ数節は好調だ。現在は見事に10位につけており、その躍進はヘンクも見逃さなかった。

ヘンクはジュピラー・プロ・リーグで7位。このクラブにとっては、あまりに低い順位だ。2週間弱前、クラブ首脳陣は見切りをつけ、デンマーク人監督のイェス・トルップを解任した。

そしてヘンクはシモンスの招へいに至ったが、その決断はOHLの首脳陣に大きな失望をもたらした。クラブは公式サイトで「OHルーヴェンは、ティミー・シモンスがクラブを離れ、KRCヘンクからのオファーを受けるという決断を驚きをもって知りました」と記した。

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「この決断は我々にとって極めて予想外です。我々はティミーとの協働において、常に相互の信頼、献身、忠誠を前提としてきました。新たなプロとしての挑戦に臨みたいという意欲は理解しています」

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「同時に、今回の事態に至った経緯に失望していることも隠せません。我々は、クラブや個人のスポーツ面での野心は、そのクラブや個人の規模や立場にかかわらず、相互の敬意と適切な行動の仕方と両立すべきだと考えています」

シモンスは「感情は理解できる」と語る。「ただ、私は常に隠さず伝えてきた」と、PSVなどでプレーした元MFの言葉をSporzaが伝えた。「何が起きているか、どのような状況かを、誰もが十分に把握していた」

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シモンスは逆の立場から反論した。「監督が解任されることもある。ならば、誰かが自ら去るときに怒るべきではない。特に、すべての取り決めを守っているならなおさらだ。それは、良い仕事をしたということでもある。ルーヴェンには築き上げたものがある。私は何も残さずに去ったわけではない」

シモンスはSNS上の怒りの声をほとんど気にしていない。「もう何年もSNSを使っていない。日々のことと、自分でコントロールできることに集中している。こうしたことが起こるのも、トップスポーツの一部だ」

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ヘンクのテクニカルディレクター、ディミトリ・デ・コンデはシモンスを擁護し、OHLとヘンクの間に「明確な契約上の取り決め」があったと指摘した。「大人同士がテーブルにつき、条項を設けるなら、どんな結果が起こり得るかは分かっているはずだ。それを避けたいなら、契約で避けるべきだ。書面に署名されたものほど確かなものはない」

さらにデ・コンデによれば、OHLのテクニカルディレクター、ジェルジ・チェプレギは具体的な関心について以前から知っていたという。「我々がルーヴェンに伝えたのは日曜日になってからではなく、金曜日の朝だ。ジェルジと電話で話したが、そのとき怒りの話は出なかった。我々はプロフェッショナルに対応した」

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いずれにせよ、シモンスがかつての教え子たちと再会するまで長くはない。12月11日にはOHLがヘンクを訪れる。ちょうどシモンスが50歳の誕生日を迎える日だ。